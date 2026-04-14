¿Cuánto tiempo tarda un hombre en superar a su ex y cómo lo vive?

No te dejes engañar por sus historias de fiesta en fiesta apenas tres días después de cortar. Mientras tú estás en pijama comiendo helado y llorando con tus amigas, que es un proceso sano de purga emocional, él está activando el modo “evasión”. Pero cuidado, porque la psicología dice que a ellos el golpe les llega tarde, pero con más fuerza. Hoy vamos a analizar el duelo real masculino para que dejes de preguntarte si alguna vez le importaste.

Un estudio de la Universidad de Binghamton sugiere que, aunque las mujeres sienten el dolor de forma más intensa e inmediata, los hombres nunca se recuperan del todo, simplemente “siguen adelante”. El hombre promedio tarda entre 6 meses y 2 años en procesar una ruptura significativa. El problema es social: a ellos se les enseña a “reemplazar” en lugar de “sanar”. Por eso los ves en aplicaciones de citas o saliendo de noche de inmediato; no es falta de amor, es incapacidad para lidiar con el vacío.

El hombre promedio tarda entre 6 meses y 2 años en procesar una ruptura significativa. Getty Images

A diferencia de nosotras, que buscamos apoyo social, ellos suelen aislarse emocionalmente. Este duelo tardío explica por qué te mandan ese mensaje de “te extraño” justo cuando tú ya estás en tu mejor era y saliendo con alguien nuevo. Ellos viven la pérdida como una disminución de su estatus y soporte emocional, y al no tener las herramientas para procesar la tristeza, el sentimiento se queda estancado. Así que si lo ves “muy feliz” pronto, recuerda: solo está pateando el bote del dolor hacia adelante.

Dato Cosmo

Se llama “Anestesia Emocional”. Los hombres usan el trabajo o el gimnasio como distractores químicos para no sentir el bajón de oxitocina, pero cuando la novedad de la soltería pasa, el colapso es inevitable.