Cuánto tiempo debería durar el juego previo, según los expertos

Hay una pregunta que casi nadie hace en voz alta pero que la ciencia sí se tomó el trabajo de responder con datos reales: ¿cuánto tiempo debería durar el juego previo? La respuesta que encontraron los investigadores es más concreta de lo que esperabas, y también más reveladora sobre lo que realmente importa en la intimidad.

Lo que dice el estudio más citado

Un estudio publicado en el Journal of Sexual Research con 152 parejas heterosexuales encontró que en promedio las parejas dedican entre 11 y 13 minutos al juego previo, pero el dato más interesante no fue ese sino el que viene después: tanto hombres como mujeres dijeron que en realidad les gustaría pasar considerablemente más tiempo en esa etapa. El tiempo ideal que reportaron los participantes fue de entre 18 y 20 minutos, casi el doble de lo que realmente ocurre en la práctica.

Por qué las mujeres necesitan más tiempo que lo que la mayoría dedica

Un estudio de 2019 determinó que las mujeres tardan aproximadamente 13.4 minutos en llegar al orgasmo, que es más del doble del tiempo promedio que tarda un hombre. Eso significa que si el juego previo dura menos de ese tiempo y el coito dura entre 7 y 13 minutos, hay una brecha biológica muy concreta que explica por qué la satisfacción femenina es menor en muchos encuentros. No es un problema de compatibilidad, es un problema de tiempo insuficiente para que el cuerpo femenino llegue a donde necesita llegar.

Por qué los sexólogos dicen que deberíamos dejar de enfocarnos en el coito

Los sexólogos son bastante consistentes en esto: la obsesión cultural por extender la duración del coito está mal enfocada. El juego previo no es la antesala del sexo, es parte del sexo, y para muchas mujeres es la parte más importante. Concentrarse en cómo prolongar la penetración antes de valorar lo que ocurre antes de ella es exactamente al revés de lo que la fisiología femenina necesita. “Si dejamos de ver el orgasmo como el objetivo final, podremos controlar el placer y concentrarnos en las otras sensaciones”, señalan los especialistas.

Lo que hace que el juego previo funcione, más allá del tiempo

La duración importa, pero el tipo de estimulación importa más. Más del 70% de las mujeres necesita estimulación directa o indirecta del clítoris para llegar al orgasmo, y esa estimulación casi nunca ocurre de forma espontánea durante el coito. El juego previo es el espacio natural para que eso suceda, lo que lo convierte no en un opcional sino en un componente estructural de cualquier encuentro que busque satisfacción real para ambas personas.

El número que más sorprende

El 80% de hombres y mujeres encuestados dijeron querer que la intimidad completa, incluyendo el juego previo, dure al menos 25 a 30 minutos. Es el tiempo que las mujeres necesitan en promedio para alcanzar el orgasmo desde el inicio de la estimulación. Que exista esa brecha entre lo que se desea y lo que realmente ocurre no es un problema de deseo sino de conversación: la mayoría de las parejas nunca habla explícitamente de tiempos ni preferencias, y asume que el otro ya sabe lo que necesita.

Lo que realmente dice la ciencia sobre la duración ideal

No hay un número universal. Lo que los estudios muestran de forma consistente es que más tiempo en el juego previo se correlaciona con mayor satisfacción femenina, y que las parejas que reportan mayor felicidad sexual son también las que priorizan esa etapa por encima de la duración del coito. El tiempo ideal es el que ambas personas necesitan, y la única forma de saberlo es hablarlo.

