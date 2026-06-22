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Amor y Sexo

Test: ¿Qué tan compatibles son sexualmente tú y tu pareja? Descúbrelo aquí

Este test de compatibilidad sexual evalúa deseo, comunicación, ritmo y apertura en la intimidad. Responde con honestidad y descubre qué tan alineados están realmente tú y tu pareja.

Junio 22, 2026 • 
Pamela López
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¿Es la compatibilidad un criterio necesario para que una relación de pareja sea exitosa?

Getty images

La compatibilidad sexual no se mide solo por la frecuencia ni por la intensidad, se mide por qué tan alineados están dos personas en deseo, comunicación, ritmo y apertura a explorar. Este test te ayuda a tener una primera lectura honesta de dónde está parada tu relación en ese terreno, sin juicios y sin presión.

Responde cada pregunta pensando en lo que realmente sientes, no en lo que crees que deberías sentir.

Sobre el deseo:

¿Sienten ganas de intimidad con una frecuencia similar, o uno de los dos suele tener más iniciativa que el otro? ¿Han hablado abiertamente de qué tan satisfechos están con la frecuencia actual?

Sobre la comunicación:

¿Pueden decirle al otro qué les gusta y qué no sin que se sienta incómodo o como una crítica? ¿Hablan durante la intimidad o prefieren que todo fluya en silencio?

Sobre los límites:

¿Conoces con claridad los límites de tu pareja, y ella conoce los tuyos? ¿Se sienten cómodos diciendo que no a algo sin que eso genere tensión después?

Sobre el ritmo y el contexto:

¿Disfrutan más la espontaneidad o prefieren tener cierta rutina y previsibilidad? ¿El estrés del día a día afecta por igual el deseo de ambos, o de forma distinta?

Sobre la apertura a explorar:

¿Hay curiosidad compartida por probar cosas nuevas, o uno de los dos siempre frena las propuestas del otro? ¿Sienten que pueden proponer algo distinto sin miedo a ser juzgados?

Cómo interpretar tus respuestas

Si la mayoría de tus respuestas reflejan que sí hay espacio para hablar, negociar y ajustar sin drama, la base de la compatibilidad está sólida, aunque existan diferencias puntuales. Si notaste que varias preguntas te generaron incomodidad o no supiste responder con seguridad, eso no significa incompatibilidad, significa que hay temas pendientes de conversar.

La compatibilidad sexual real no es algo que se tiene o no se tiene desde el principio, es algo que se construye con comunicación constante. Este test no es un veredicto, es una excusa perfecta para abrir esa conversación con tu pareja esta misma semana.

sexualidad compatibilidad sexual
Pamela López
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