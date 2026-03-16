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Amor y Sexo

¿Cómo tener relaciones sin enamorarte?

Te damos las reglas psicológicas para manejar un vínculo sin etiquetas y evitar el apego no deseado.

Marzo 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Cómo tener relaciones sin enamorarte?

Getty images

Tener un vínculo de “solo sexo” requiere una inteligencia emocional superior. Como mencionamos muchas veces, la oxitocina o la hormona del amor que liberamos tras el orgasmo nos empuja biológicamente a crear un vínculo. Para “hackear” este proceso y mantener la situación bajo control, es necesario establecer barreras psicológicas claras desde el inicio.

Aprende a hackear el juego del “amor”

No al cuddling prolongado

El acurruco o abrazo post-coital aumenta los niveles de oxitocina drásticamente. Si quieres mantener la distancia emocional, limita los mimos después del acto.

Comunicación digital limitada

No te mandes mensajes de “buenos días” ni compartas detalles profundos de tu vida. Si la comunicación se vuelve emocional, el cerebro empezará a procesar a esa persona como una pareja formal. Lo que pasó anoche, ahí se queda.

La regla del lugar neutro

Evita que siempre sea en tu casa o en la suya. Salir a hoteles o lugares diferentes ayuda a que el cerebro asocie a la persona solo con el placer y no con la “cotidianeidad” de un hogar.

El sexo sin etiquetas es increíble y es súper válido si sabes que tú tienes el control de tus emociones. Si sientes que la línea se borra, es mejor retirarse antes de que el drama empiece.

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