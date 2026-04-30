¿Cómo es la posición del helicóptero? Descubre por qué es una de las más intensas y placenteras

El Kamasutra reúne diversas posturas sexuales, muchas de ellas se caracterizan por ser exigentes a nivel físico y mental, ya que requieren fuerza, equilibrio y concentración sin perder la excitación y la emoción del momento, y entre ellas destaca la posición del helicóptero.

Esta posición no es para todos, ya que se considera de tipo “acrobático” por el nivel de coordinación y esfuerzo que implica; sin embargo, quienes la han probado coinciden en que el desafío vale la pena, pues intensifica las sensaciones y puede llevar el placer a un nivel mucho más alto, con orgasmos más profundos.

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¿Cómo es la posición del helicóptero?

En términos generales, la posición del helicóptero implica que ambos integrantes de la pareja adopten una postura en la que sus cuerpos giran o se entrelazan de forma circular o invertida, generando un movimiento continuo que da nombre a la posición.

Especialistas en bienestar sexual señalan que el atractivo del helicóptero radica en varios factores: por un lado, rompe con la rutina, lo que puede reactivar el deseo y la curiosidad, y por otro, fomenta una comunicación más activa entre la pareja, ya que para ejecutarla de forma cómoda es necesario ajustar ritmos, posturas y equilibrio.

¿Cómo es la posición del helicóptero? Getty Images

¿Vale la pena probar la posición del helicóptero?

Aunque es una posición que intensifica las sensaciones para experimentar mayor placer, gracias a que permite exportar diferentes ángulos del cuerpo, además de una penetración más profunda y constante, también tiene sus riesgos.

La posición del helicóptero requiere de cuidado al realizarla, pues recuerda que es casi acrobática, por lo que exige demasiado físicamente y de no realizarse de forma correcta, podrían lesionarse.

Sin embargo, es una forma perfecta de romper con la rutina y reavivar la chispa de la pareja, pues fomenta la comunicación y la complicidad de la relación, así que se quieres experimentar algo diferente en la cama, no dudes en platicarlo con tu pareja para disfrutar de su sexualidad.

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