¿Cómo resultar atractiva para una persona que acabas de conocer? Los científicos tienen la respuesta

Además de que la compatibilidad juega un papel fundamental al momento de experimentar atracción por una persona, existen ciertas actitudes que complementan este proceso. Hay muchas técnicas para coquetear y tratar de conquistar a la persona que te gusta, pero la ciencia confía plenamente en una en específico: el truco para que alguien caiga rendido a tus pies está en no ceder a la primera.

De acuerdo a investigaciones, las personas que se hacen del rogar resultan ser más atractivas que aquellas que toman la iniciativa o no dudan en aceptar una cita a la primera. Fue gracias a un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships que se dio a conocer que se genera cierto grado de incertidumbre cuando se desconoce si la atracción entre dos personas es recíproca; visualizar a quien te gusta como un “imposible” aumenta automáticamente tu sex appeal. Es mucho más probable que el deseo por un individuo aumente cuando se requiere esfuerzo de por medio para conquistarlo.

¿Qué es lo que hace que seas irresistible para otra persona? La ciencia lo explica

Según los resultados que arrojó el experimento, quienes son difíciles de enamorar generan expectativa y agrado.

“Las personas que son demasiados fáciles de conquistar no nos atraen tanto como las que sí, ya que puede aludir a la desesperación que sientes por estar con alguien”, explicó el psicólogo social y coautor del estudio, Gurit Bimbaun. “Esto les hace parecer menos valiosos y atractivos que aquellos que no hacen evidente su interés romántico de forma inmediata”.

Debido a que asociamos el misterio con novedad, esta característica funciona como un incentivo para que resultes ser irresistible para otra persona. Sin embargo, otro de los investigadores señaló que esta técnica no siempre funciona, pues se corre el riesgo de parecer arrogante o desinteresado.

Friendly reminder: no hay mayor atractivo que ser tú misma.