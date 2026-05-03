Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Cómo elevar tu energía sexual? El manual para ser magnética

Tu libido no es solo para tener relaciones; es tu fuerza creativa. Aprende a canalizarla para volverte una mujer irresistible y poderosa.

Mayo 03, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer a contraluz con flor en la mano y ropa interior, sinónimo de energía sexual femenina

¿Cómo elevar tu energía sexual? El manual para ser magnética

Getty Images

La energía sexual no es solo tener ganas de saltarle encima a alguien; es ese brillo en los ojos, esa seguridad al caminar y ese magnetismo que hace que todos se detengan cuando entras a un lugar. Es tu fuerza vital pura. Si sientes que tu “chispa” está un poco apagada, es momento de un reboot energético. Vamos a empezar a ver esta energía como la batería de tu propio poder personal.

También te interesa...
5-Formas-de-mejorar-tu-autoestima-sexual.jpg
Amor y Sexo
5 Pasos para aumentar tu autoestima sexual
Diciembre 10, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
Engaño entre parejas
Wellness
Tips para reconstruir tu autoestima tras una infidelidad
Septiembre 30, 2022
 · 
Fernanda Aviléz

Elevar tu energía sexual comienza con la auto erotización. No se trata de masturbarse, aunque ayuda, sino de vivir una vida sensorial. Según la psicóloga y experta en deseo Esther Perel, el erotismo es “la cualidad de estar vivo”. Puedes elevar esta energía usando texturas que ames sobre tu piel, comiendo algo delicioso con total presencia o simplemente bailando sola en tu cuarto. Al activar tus sentidos, le estás diciendo a tu cerebro que el placer es tu estado natural, lo que eleva tus niveles de feromonas y te hace proyectar una confianza arrolladora.

energía sexual femenina

No se trata de masturbarse, aunque ayuda, sino de vivir una vida sensorial.

Getty Images

Otra técnica clave es la transmutación. En lugar de dejar que esa energía se disipe, úsala para tus proyectos. La filosofía tántrica enseña que la energía sexual es la misma que la energía creativa. Si te sientes excitada o con mucha energía acumulada, enfócate en una meta difícil; notarás que tienes mucha más determinación. Finalmente, la conexión con tu suelo pélvico es vital. Realizar ejercicios de Kegel conscientemente no solo mejora tus orgasmos, sino que mantiene el flujo sanguíneo activo en tu “centro de poder”, haciéndote sentir más conectada con tu cuerpo y, por ende, mucho más magnética ante los demás.

Tip Cosmo

Usa lencería roja o encaje debajo de tu ropa de oficina, aunque nadie la vea. Ese secreto compartido solo contigo misma eleva tu vibración sexual instantáneamente. ¡Pruébalo y verás cómo todos te miran diferente!

energía sexual mujeres atractivas
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Mujer con fondo rojo y vestido encaje/ mujer provocativa
Amor y Sexo
Las 3 energías que hacen que un hombre se obsesione contigo sin que lo busques
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
duchas anales
Amor y Sexo
¿Cómo practicar anal sin dolor? Y que se vuelva adictivo
Abril 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Lo que un hombre desea saber sobre su 'real crush'
Amor y Sexo
5 formas psicológicas de enamorarlo sin que él se dé cuenta
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
que-emojis-utilizan-los-hombres-enamorados.jpg
Amor y Sexo
¿Cómo saber si un hombre piensa en ti?
Abril 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia