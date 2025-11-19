Suscríbete
Amor y Sexo

¿Cómo dejar de ser la que siempre da más en una relación de pareja?

Cuando eres tú quien sostiene la relación, el vínculo se desequilibra. Aprende a romper ese patrón sin renunciar a tu autenticidad emocional

Noviembre 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Close up portrait of cute sweet pretty beautiful lovely gorgeous hold two small little thematic red shape cards close eyes she isolated on vivid pink pastel background in her white casual wear

Getty images

En muchas relaciones románticas existe un patrón silencioso: una persona entrega más energía, más tiempo, más esfuerzo emocional y rara vez recibe lo mismo. Si te identificas como la que siempre da más, probablemente ya notaste que esta dinámica no se sostiene sin desgaste. Terminas cansada, confundida o incluso resentida, aunque trates de ocultarlo. Lo cierto es que amar no significa cargar con el peso de la relación.

El primer paso para romper este patrón es reconocer que dar de más no es una virtud, es una forma de compensar lo que la otra persona no está dispuesta —o no sabe— aportar. A veces proviene del miedo a perder la relación, otras de la idea equivocada de que ser impresionante, comprensiva o incondicional hará que la pareja valore el vínculo. En realidad, lo único que logra es desequilibrar la dinámica y alejarte de tus propias necesidades.

En una relación sana, el interés mutuo se nota en la reciprocidad: no perfecta, pero sí presente. Cuando siempre eres tú quien propone, quien sostiene, quien repara o quien ajusta, tu energía emocional comienza a diluirse. La pregunta clave no es por qué él no da más, sino por qué tú sigues dando cuando ya no recibes lo mínimo para sentir seguridad.

Uno de los cambios más poderosos es pausar. Dejar de adelantarte, dejar de compensar silencios, dejar de empujar la conversación o la conexión como si dependiera únicamente de ti. Esta pausa no es un castigo; es una forma de ver qué hace el otro cuando tú dejas espacio. Si la relación solo avanza cuando tú la empujas, ya tienes una respuesta importante.

También ayuda identificar tus puntos automáticos: mensajes demasiado largos para respuestas demasiado cortas, planes que tú creas sin que él proponga nada, conversaciones donde escuchas, apoyas y entiendes, pero no recibes la misma apertura. Cambiar este patrón implica empezar a pedir lo que necesitas de forma clara: tiempo, atención, comunicación y coherencia. No para exigir, sino para saber dónde estás parada.

mujer cansada triste

Deja de ser la que siempre da más...

Maria Korneeva/Getty Images

Y sí, puede dar miedo. Sobre todo si estás acostumbrada a pensar que demasiado amor nunca es malo, pero en las relaciones adultas el amor no se mide por cuánto haces tú sola, sino por cuánto construyen ambos.

Finalmente, dejar de ser la que siempre da más no significa dejar de ser cálida, detallista o emocionalmente generosa. Significa guardar esa energía para alguien que también la ofrece. Alguien que responde, cuida, sostiene y muestra intención real. Porque una relación no se mantiene con sacrificio constante, sino con equilibrio.

Y ese equilibrio empieza cuando tú decides dejar de cargar lo que nunca te correspondía.

mujer enamorada amor propio
Eurídice Aiymet Garavito García
