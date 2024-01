¿Quieres saber cómo tiene sexo una mujer empoderada? Aquí te lo revelamos...

El empoderamiento femenino gana cada vez más terreno en la sociedad, no solo en temas políticos y laborales, sino también en el aspecto sexual. Que una mujer respete su cuerpo, así como sus fantasías y preferencias íntimas, habla sobre seguridad, confianza y mucho poder. Por eso, el género femenino hoy en día es solidario pero también consciente de lo que merece en el plano sexual. ¿Cómo tiene sexo una mujer empoderada? Aquí te lo revelamos.

5 Cosas que hace una mujer empoderada durante el sexo

Sin prejuicios

No permite formaciones de juicios sobre su persona, ya sea realizados por ella misma o por su pareja sexual. Una mujer empoderada sabe quién es y es consciente tanto de sus virtudes como sus defectos y los abraza de igual manera, pues sabe que son estos los que la hacen única.

5 Cosas que hace una mujer empoderada durante el sexo Foto: Getty images

Es solidaria a sus fantasías

Para una mujer empoderada ya no existen los tabús, así que puede hablar libremente de lo que le genera placer, incluyendo sus fantasías sexuales y fetiches. No teme ser juzgada por sus preferencias íntimas y habla libremente sobre ellas. Si su pareja sexual no las acepta, entonces son conscientes de que esa persona no vale la pena.



Sin vergüenza

Las mujeres empoderadas no se sienten avergonzadas por su cuerpo, al contrario. No son de las personas que prefieren tener relaciones sexuales con la luz apagada por temor a que critiquen su físico, pues para ellas este acto íntimo debe involucrar una gran dosis de confianza.

Dar y recibir

Es consciente de que el sexo no debe ser egoísta y sabe que es igual de importante que su pareja sexual también disfrute el acto íntimo, por lo que una mujer empoderada toma en cuenta los gustos y preferencias de la otra persona, al igual que se preocupa no solo por experimentar el codiciado orgasmo, sino también por hacer que su pareja llegue al clímax.



No teme tomar las riendas

Una mujer empoderada no espera a que su pareja le haga sugerencias sobre prácticas y posiciones sexuales, si ella tiene algo en mente que quiera experimentar, se lo hace saber y le dice cómo quiere hacerlo sin sentirse avergonzada.