¿Cómo afecta la soltería prolongada tu cerebro, según la psicología?

Que dejen de decirte que “se te va el tren”. La ciencia tiene noticias increíbles para las que llevamos un buen rato sin una pareja oficial. Estar soltera no significa que tu cerebro esté “en pausa"; al contrario, se está volviendo una máquina de eficiencia y autoconocimiento. Lejos de la ansiedad por encontrar a alguien, tu mente está creando nuevas rutas para la felicidad que no dependen de un tercero. Checa estos datos duros que te harán sentir más poderosa que nunca.

La neurociencia ha demostrado que las personas solteras por elección o periodos largos desarrollan una corteza prefrontal más resiliente. Según la psicóloga social Bella DePaulo, la soltería prolongada fomenta la “autosuficiencia psicológica”, lo que reduce la dependencia de la dopamina externa que proviene del romance. Tu cerebro aprende a generar bienestar a través de las conexiones sociales, como amigos y familia, y los logros personales. Además, al no estar bajo el estrés de una relación conflictiva, los niveles de cortisol se estabilizan, mejorando la memoria y la capacidad de resolución de problemas.

Tu cerebro aprende a generar bienestar a través de las conexiones sociales, como amigos y familia, y los logros personales. Getty Images

Otro cambio fascinante es el aumento de la neuroplasticidad. Al tener más tiempo para aprender nuevas habilidades o viajar, tu cerebro crea más conexiones sinápticas que las personas que están en una rutina de pareja estática. No estás “sola”, estás en un estado de optimización mental. La psicología moderna incluso sugiere que este periodo es vital para establecer estándares de alta calidad; tu cerebro se vuelve más selectivo y menos propenso a caer en la “ceguera del amor” la próxima vez que alguien aparezca. Es, literalmente, un entrenamiento de alto rendimiento para tu próximo gran amor, que podrías ser tú misma.

Dato Cosmo

Se llama “Autonomía Cognitiva”. Las mujeres solteras suelen tener una red de apoyo más diversa y sólida, lo que mantiene el cerebro joven y activo por mucho más tiempo.