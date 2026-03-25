Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Besos irresistibles: 5 formas de perfeccionar tu técnica para ser inolvidable

Consejos y secretos para mejorar tu técnica y convertirte en una experta en el arte de besar, logrando una experiencia más sensual y atractiva.

Marzo 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo besar a un hombre

Cómo besar a un hombre

Getty Images

Besar puede ser un momento mágico, pero sin técnica también puede volverse incómodo, es por eso que conocer algunos consejos básicos ayuda a mejorar la forma de besar y lograr una experiencia más agradable y sensual.

Los pequeños detalles son los que hacen una gran diferencia, si controlas el ritmo, la intensidad y la conexión pueden transformar un beso común en uno imposible de olvidar, convirtiéndote en una experta de seducción solo con tus besos.

Te podría interesar: ¿Quieres una vagina más apetitosa? Estos alimentos te ayudan a tener un mejor sabor y olor

5 Formas de mejorar tu técnica para dar besos inolvidables

Perfeccionar tu forma de besar no se trata de seguir reglas estrictas, sino de conectar, observar y dejarte llevar por el momento, y con estos consejos te aseguramos que lo vas a hacer adicto a ti.

Empieza despacio para crear expectación

Un beso inolvidable nunca se da de forma apresurada, los beso realmente memorables se dan despacio, debes acercarte lentamente, roza sus labios con delicadeza y deja que la tensión crezca para hacer que el momento sea más intenso.

Juega con el ritmo

Los besos nunca son iguales, así que no temas a experimentar con el ritmo de tus besos, alterna movimientos lentos con pausas cortas y luego hazlo de forma más apasionada, de esta forma evitarás la monotonía, además de ser una forma muy sencilla de demostrar seguridad y un poco de experiencia.

Los besos elevan el deseo sexual.jpg

Los besos elevan el deseo sexual

Getty images

Incluye caricias

Un buen beso no solo depende de los labios, sino de las sensaciones en todo el cuerpo, y para mejorar tu técnica, acompaña el momento con caricias suaves en el cabello, el rostro, el cuello y los brazos, creando una experiencia más física y envolvente

Suaves mordidas

Las mordidas pueden añadir un toque sensual al beso, pero deben ser suaves y sutiles, lo ideal es hacerlo con delicadeza en el labio inferior, siguiendo el ritmo del momento y sin exagerar, para mantener una sensación coqueta y atractiva.

Termina con suavidad

Alejarte lentamente, mantener la mirada o regalar un pequeño roce final puede marcar la diferencia, ese cierre deja la sensación de querer más y convierte el beso en un recuerdo difícil de superar.

Cuando hay química, atención y un toque de seguridad, un simple beso puede convertirse en algo verdaderamente irresistible.

También te interesa...
La cita perfecta según el signo zodiacal de tu galán
Amor y Sexo
Estudio revela cuánto tiempo debe durar un beso perfecto
Junio 08, 2017
 · 
Cosmopolitan
Beso blanco: ¿Qué es y por qué es peligroso para la salud?
Wellness
Beso blanco: ¿Qué es y por qué es peligroso para la salud?
Enero 02, 2017
 · 
Cosmopolitan

cómo besar a un hombre
Melisa Velázquez
Te sugerimos
sexo anal
Amor y Sexo
¿Qué sienten las mujeres con el sexo anal?
Marzo 21, 2025
 · 
María Dávalos
a-las-cuantas-relaciones-sexuales-se-enamora-un-hombre.jpg
Amor y Sexo
Cuántas relaciones íntimas debe tener un hombre con la misma mujer para que se enamore
Abril 16, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Para las mujeres el fin último del sexo no es el orgasmo, sino la intimidad.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué a los hombres les obsesiona que te vengas (aunque sea fingido)?
Marzo 18, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Toronja clitoris entre manos
Amor y Sexo
¿Qué es una erección de clítoris?
Marzo 24, 2026
 · 
Scarlet Valencia