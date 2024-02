Así es como se puede tener un orgasmo en los pies

¿Qué es el peculiar síndrome del pie orgásmico y cómo se hace presente?

La palabra orgasmo te remite automáticamente a la zona genital tanto femenina como masculina, pues se trata de una descarga repentina de la tensión sexual acumulada, la cual resulta en contracciones musculares rítmicas en la región pélvica. Sin embargo, también es posible tener un orgasmo a través de los pies, aunque sea difícil de creer. ¿Cómo es esto posible? A esta peculiaridad se le conoce como “síndrome del pie orgásmico”, te explicamos en qué consiste...

Así es como se puede tener un orgasmo a través de los pies

Si bien los pies son conocidos como un símbolo erótico y son considerados como un fetiche muy común (del cual puedes ganar dinero vendiendo fotos de tus pies), actualmente poco se habla de la posibilidad de experimentar el clímax sexual a través de ellos. Las áreas del cerebro asociados con los genitales y con los pies están adyacentes entre sí en el mapa de la imagen corporal, y es gracias a esto que algunos estudios científicos han determinado que esta podría ser la razón por la que existe la podofilia, pues aparentemente habría una conexión cruzada entre los pies y los genitales a nivel cerebral.

Es así como surge el no tan conocido “síndrome del pie orgásmico”, el cual fue explicado a grandes rasgos en el Journal of Sexual Medicine en el 2013 y explica el peculiar caso de una mujer de los Países Bajos que experimentaba orgasmos involuntarios en su pie izquierdo aunque no estuviera sexualmente excitada.

Todo comenzó cuando en el 2008 la mujer fue sometida a una cirugía para extirpar su vesícula biliar, lo que comenzó a generar un insólito cosquilleo en su pie izquierdo. La paciente fue tratada con antidepresivos y su condición fue relacionada con una disestesia (una condición que consiste en alteraciones de la sensibilidad o el tacto). Fue después de comenzar con los medicamentos que la mujer comenzó a presentar orgasmos de 5 o 6 segundos, de 5 a 6 veces al día, en su pie izquierdo, los cuales recorrían su pantorrilla y llegaban hasta su vagina y finalmente a la cabeza. ¿Lo más curioso? Esta descarga repentina iba acompañada de lubricación vaginal y se presentaban de forma espotánea y sin previo aviso.

Posteriormente, la mujer descubrió algo aún más curioso: si estimulaba la parte izquierda de su vulva, era capaz de experimentar un orgasmo en sus pies y viceversa; si estimulaba su pie izquierdo, experimentaba un clímax en sus genitales.

Entre más creativas sean las fotos de pies, mayor es su costo Pexels

¿Cómo surge el síndrome del pie orgásmico?

El reporte reveló que la aparente razón por la que surge este extraño síndrome, es que el cerebro confunde y malinterpreta información sensorial relacionada con los genitales y el pie izquierdo, mezclando de esta forma sus funciones y estimulación sensorial.