¿A qué sabe tu flujo vaginal según tu dieta?

Seguro has escuchado el truco de la piña antes de una cita especial, pero ¿realmente funciona o es solo un mito de TikTok? Tu zona íntima tiene su propio ecosistema y, al igual que el sudor o el aliento, tu flujo vaginal reacciona a los compuestos químicos de lo que ingieres. Si quieres sentirte como una diosa en el próximo encuentro de sexo oral, es momento de entender cómo hackear tu propia química para que tu sabor sea tu mejor carta de presentación.

¡Eres lo que comes (y a lo que sabes)!

Tu vagina mantiene un pH ácido gracias a los lactobacilos. Sin embargo, los metabolitos de los alimentos viajan por el torrente sanguíneo y terminan en tus fluidos. La Dra. Alyssa Dweck, ginecóloga de Nueva York, confirma que la hidratación y la dieta son pilares del aroma y sabor íntimo.

Los “endulzantes” naturales

Frutas como la piña, el mango, la uva y la sandía contienen azúcares naturales y altos niveles de agua que ayudan a neutralizar la acidez fuerte, dejando un rastro más suave y agradable.

El efecto “metálico” y amargo

El café en exceso, el alcohol, el tabaco y las carnes rojas tienden a acidificar el cuerpo, lo que puede dar un sabor más amargo o fuerte.

SOS: los espárragos y el ajo

Estos alimentos contienen compuestos de azufre. Al igual que hacen que la orina huela fuerte, pueden hacer que tu flujo tenga un aroma más “químico” o intenso por unas horas.

No te obsesiones con saber a “caramelo"; lo natural es lo más sexy. Pero si quieres un boost de confianza, mucha agua y un tazón de fruta fresca son tus mejores aliados. ¡Tu cuerpo es un templo y merece oler, y saber, como uno!