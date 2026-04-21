7 señales de que tu pareja tiene una “conexión emocional” con alguien más.

A veces el instinto nos dice que algo no cuadra y no necesitamos encontrar un labial en su camisa para saber que lo estamos perdiendo. La infidelidad emocional es ese “fantasma” que se sienta a cenar con ustedes: él está físicamente ahí, pero su mente y sus chistes internos ya le pertenecen a otra. Es más peligroso que una noche de copas porque aquí hay inversión de sentimientos. Aquí te doy tips para detectar esos micro detalles que delatan a su corazón.



El “gatekeeping” de su día: Según la Dra. Shirley Glass, experta en infidelidad, la primera señal es cuando deja de contarte las minucias de su día pero notas que alguien más sí las sabe. Comparaciones pasivo-agresivas: Empieza a mencionar las virtudes de “una amiga” o colega de forma constante, haciéndote sentir que tú estás fallando en áreas donde ella brilla. Protección obsesiva del celular: No es solo que tenga clave, es que el dispositivo nunca se queda solo. La antropóloga Helen Fisher explica que esto indica que hay una fuente de dopamina externa que necesita proteger. Desinterés en el conflicto: Ya no pelea, ya no discute. Según el Instituto Gottman, el amurallamiento o la indiferencia total suelen ocurrir porque ya está drenando sus frustraciones y buscando validación en otra parte. Nuevos modismos o gustos: De pronto le gusta una banda que antes odiaba o usa palabras que no son suyas. Es el efecto de “mimetismo emocional” con su nueva conexión. Disminución de la intimidad no sexual: Sigue habiendo sexo, pero se acabó el piojito, el abrazo espontáneo o el contacto visual. La oxitocina se está reservando para alguien más. Te hace gaslighting: Si confrontas tus dudas, te llama “loca” o “insegura” para desviar la culpa. Es un mecanismo de defensa clásico de quien sabe que está cruzando la línea.

Es más peligroso que una noche de copas porque aquí hay inversión de sentimientos. Getty Images

Dato Cosmo

Esto se llama “micro infidelidad”. Son pequeñas acciones que, por sí solas, parecen inofensivas, pero acumuladas crean un muro emocional que es casi imposible de derribar sin terapia.