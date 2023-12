¿Creías que el sexo con cierta persona iba a ser inolvidable y no fue así? Te explicamos por qué con algunos individuos el sexo sencillamente no resulta ser bueno

El sexo es casi tan complejo como el amor; no con todas las personas hay química ni comptibilidad, y esto no siempre depende de los famosos signos zodiacales. ¿Te ha pasado que crees tener mucha tensión sexual o atracción por algún individuo en específico y cuando finalmente se encuentran en el plano íntimo, ¿te das cuenta de que no hubo la conexión que esperabas?

Por el contrario, puede haber personas que no conoces en lo absoluto y la química sexual se presenta de forma casi inmediata, pero ¿por qué estas conexiones son tan diferentes entre sí y de qué depende que tengas química íntima con algunas parejas sexuales y con otras no?

Por qué tienes más química sexual con algunas personas en específico

Alguos encuentros sexuales te marcan para siempre y se quedan en tu mente durante mucho tiempo, mientras que otros resultan ser completamente indiferentes, aquí te decimos las razones detrás de este fenómeno sexual.



El sentido del humor

La personalidad juega un papel importante en la atracción sexual que puede presentarse entre dos personas. La diversión, espontaneidad, la compatbilidad emocional y la comunicación contribuyen a que la química cerebral se intensifique.

5 Razones por las que tienes más química sexual con algunas personas en específico Getty images

La química del cerebro

Cada persona es diferente, por lo que químicamente nuestro cerebro reacciona de forma distinta dependiendo de la persona que tenga en frente. Se trata de una combinación única de atracción física, neurotransmisores y feromonas que desencadena (o no) una química sexual intensa entre dos personas.



El misterio

Cuando dos personas mantienen la curiosidad y generan misterio y emoción entre ellas, la dopamina —que participa en la regulación de la conducta motora, la emotividad y la afectividad así como en la comunicación neuroendócrina— comienza a fluir de mejor manera, creando un vinculo que e desee explorar con más intensidad.

5 Razones por las que tienes más química sexual con algunas personas en específico Getty Images

Los campos electromagnéticos

Nuestra energía o campos electromagnéticos no sintonizan de igual manera con todos. Estas señales emitidas por el cuerpo nos afectan a nivel físico y emocional y cuando dos personas interactúan, sus campos electromagnéticos se conectan y apagan, lo que explica por qué a veces hay química entre algunos individuos y por qué en ocasiones nos sentimos incómodos en la presencia de otros.



Alineación cósmica

¿Signos zodiacales, vidas pasadas y almas gemelas? Mucha gente cree que la química que se presenta entre dos personas está relacionada con una vibra espiritual que trasciende todo aquello que pueda tener una explicación científica.