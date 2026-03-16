Suscríbete
Amor y Sexo

5 Posturas de yoga para mejorar tus orgasmos

Descubre las posturas que activan tu energía pélvica y sensibilidad.

Marzo 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
botty yoga, orgasmos yoga

5 Posturas de yoga para mejorar tus orgasmos

Getty Images

El yoga no solo relaja tu mente, también entrena tu cuerpo para el placer; es una de las mejores herramientas para la intimidad porque trabaja directamente con el suelo pélvico y la respiración diafragmática. Fortalecer estos músculos no solo mejora el control, sino que aumenta el flujo de sangre a los genitales, haciendo que los orgasmos sean más potentes y fáciles de alcanzar.

¿Sabías que ejercitar tu suelo pélvico te ayuda a proyectar más seguridad, tener mejores orgasmo y aumentar tu calidad de vida? Descubre cómo aquí.

Conexión mente-cuerpo-clítoris

1. Malasana (La sentadilla yóguica)

Abre las caderas y estira el suelo pélvico, liberando tensiones emocionales acumuladas en la zona.

2. Setu Bandhasana (El puente)

Fortalece los glúteos y el periné, áreas clave para la intensidad del orgasmo.

3.Baddha Konasana (Postura de la mariposa)

Aumenta la circulación hacia los órganos reproductores y mejora la flexibilidad para nuevas posiciones.

4. Bhujangasana (La cobra)

Abre el pecho y la pelvis, mejorando la capacidad respiratoria que es vital durante el clímax.

5. Balasana (Postura del niño)

Calma el sistema nervioso, permitiéndote estar presente y conectada durante el encuentro.

Posiciones yoga para mejores orgasmos
Posiciones yoga para mejores orgasmos
Posiciones yoga para mejores orgasmos
Posiciones yoga para mejores orgasmos
Posiciones yoga para mejores orgasmos
1 of 5: Setu Bandhasana (El puente)

Setu Bandhasana (El puente)

Getty Images

2 of 5: Balasana (Postura del niño)

Balasana (Postura del niño)

Getty Images

3 of 5: Baddha Konasana (Postura de la mariposa)

Baddha Konasana (Postura de la mariposa)

Getty Images

4 of 5: Bhujangasana (La cobra)

Bhujangasana (La cobra)

Getty Images

5 of 5: Malasana (La sentadilla yóguica)

Malasana (La sentadilla yóguica)

Getty Images

Dedica 15 minutos a estas posturas y notarás la diferencia en tu próxima cita. El placer también se entrena.

También te interesa...
Orgasmo femenino
Amor y Sexo
Orgasmo femenino
Noviembre 13, 2011
 · 
Cosmopolitan
curiosidades-que-no-sabias-sobre-el-orgasmo-femenino.jpg
Amor y Sexo
La técnica para multiplicar por 10 la intensidad de tus orgasmos
Marzo 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Sincronicen sus orgasmos
Amor y Sexo
Sincronicen sus orgasmos
Marzo 27, 2013
 · 
Cosmopolitan
¿Cómo tener un orgasmo mientras duermes? You can do it!
Amor y Sexo
¿Cómo tener un orgasmo mientras duermes? You can do it!
Septiembre 21, 2015
 · 
Cosmopolitan
La realidad sobre la eyaculación femenina
Amor y Sexo
La realidad sobre la eyaculación femenina
Enero 03, 2018
 · 
Cosmopolitan
Todo lo que debes saber sobre la eyaculación femenina
Amor y Sexo
Todo lo que debes saber sobre la eyaculación femenina
Octubre 11, 2016
 · 
Cosmopolitan

posiciones de yoga alcanzar el clímax|clímax|orgasmos|orgasmos femeninos|sexo|tipos de orgasmo posiciones de yoga mejorar sexo
Scarlet Valencia
Te sugerimos
sexo oral
Amor y Sexo
¿Por qué a los hombres les gusta el sexo oral?
Marzo 20, 2025
 · 
María Dávalos
¿Qué es el "queefing" y cómo evitar hacerlo durante el sexo?
Amor y Sexo
La verdadera razón por la que no llegas al orgasmo al tener sexo con la persona que te gusta
Noviembre 21, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cosas-que-hace-un-hombre-que-no-esta-enamorado-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Qué les excita realmente a los hombres?
Marzo 15, 2026
 · 
Scarlet Valencia
sexo-sin-penetracion-mujeres.jpg
Amor y Sexo
5 formas de tener sexo sin penetración
Julio 05, 2025
 · 
María Dávalos