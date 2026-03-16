5 Posturas de yoga para mejorar tus orgasmos

El yoga no solo relaja tu mente, también entrena tu cuerpo para el placer; es una de las mejores herramientas para la intimidad porque trabaja directamente con el suelo pélvico y la respiración diafragmática. Fortalecer estos músculos no solo mejora el control, sino que aumenta el flujo de sangre a los genitales, haciendo que los orgasmos sean más potentes y fáciles de alcanzar.

¿Sabías que ejercitar tu suelo pélvico te ayuda a proyectar más seguridad, tener mejores orgasmo y aumentar tu calidad de vida? Descubre cómo aquí.

Conexión mente-cuerpo-clítoris

1. Malasana (La sentadilla yóguica)

Abre las caderas y estira el suelo pélvico, liberando tensiones emocionales acumuladas en la zona.

2. Setu Bandhasana (El puente)

Fortalece los glúteos y el periné, áreas clave para la intensidad del orgasmo.

3.Baddha Konasana (Postura de la mariposa)

Aumenta la circulación hacia los órganos reproductores y mejora la flexibilidad para nuevas posiciones.

4. Bhujangasana (La cobra)

Abre el pecho y la pelvis, mejorando la capacidad respiratoria que es vital durante el clímax.

5. Balasana (Postura del niño)

Calma el sistema nervioso, permitiéndote estar presente y conectada durante el encuentro.

1 / 5: Setu Bandhasana (El puente) Setu Bandhasana (El puente) Getty Images 2 / 5: Balasana (Postura del niño) Balasana (Postura del niño) Getty Images 3 / 5: Baddha Konasana (Postura de la mariposa) Baddha Konasana (Postura de la mariposa) Getty Images 4 / 5: Bhujangasana (La cobra) Bhujangasana (La cobra) Getty Images 5 / 5: Malasana (La sentadilla yóguica) Malasana (La sentadilla yóguica) Getty Images 1 of 5: Setu Bandhasana (El puente) Setu Bandhasana (El puente) Getty Images 2 of 5: Balasana (Postura del niño) Balasana (Postura del niño) Getty Images 3 of 5: Baddha Konasana (Postura de la mariposa) Baddha Konasana (Postura de la mariposa) Getty Images 4 of 5: Bhujangasana (La cobra) Bhujangasana (La cobra) Getty Images 5 of 5: Malasana (La sentadilla yóguica) Malasana (La sentadilla yóguica) Getty Images

Dedica 15 minutos a estas posturas y notarás la diferencia en tu próxima cita. El placer también se entrena.