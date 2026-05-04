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Amor y Sexo

4 técnicas para “estrangular” el miembro de tu pareja

El control del flujo sanguíneo es la clave del placer masculino. Te enseñamos a usar la presión estratégica para erecciones de acero.

Mayo 04, 2026 • 
Scarlet Valencia
mano tomando un plátano con besos, referencia de hand job

4 técnicas para “estrangular” el miembro de tu pareja.

Getty Images

Nasty girl alert! Hoy vamos a hablar de cómo convertir tus manos en el juguete favorito de tu hombre. No se trata solo de moverlas de arriba abajo; se trata de dominar la física de su erección. La técnica de la presión o “estrangulamiento” (bien aplicada, obvio) es el secreto mejor guardado para que él sienta que su miembro va a explotar de placer.

  1. Haz presión en la base: Al cerrar tus dedos firmemente alrededor de la base del miembro, estás atrapando la sangre en los cuerpos cavernosos. Según urólogos, esto no solo hace que la erección se sienta mucho más dura y grande, sino que retrasa el retorno venoso, permitiéndole durar mucho más tiempo antes del clímax.
  2. Desliza tus dedos hasta el prepucio: No ignores esta zona. El prepucio tiene más de 4,000 terminaciones nerviosas especializadas en el placer táctil y térmico. Jugar con esta piel mientras aplicas presión en el glande genera una sobrecarga sensorial que lo hará vibrar.
  3. Haz presión en el cuerpo (The Grip): No nacemos sabiendo qué tanta fuerza aplicar, así que la clave es la comunicación. Presiona el cuerpo del miembro mientras subes y bajas; esto estimula las capas internas de tejido que el sexo convencional a veces no alcanza. Es como un masaje de tejido profundo, pero mil veces más sexy.
  4. Usa un anillo estrangulador: Si quieres tener las manos libres para explorar otras zonas, como su cuello o sus pezones, deja que la tecnología trabaje por ti. Un anillo de silicona hace el trabajo de presión constante en la base, manteniendo la erección a tope mientras tú te encargas de lo demás.
Cómo desbloquear tu actividad sexual

Tip: Un anillo de silicona hace el trabajo de presión constante en la base, manteniendo la erección a tope mientras tú te encargas de lo demás.

Getty Images

Dato Cosmo

¿Sabías que el pene no tiene músculos? Su dureza depende 100% de la presión hidráulica de la sangre. Por eso, dominar estas técnicas de presión es literalmente dominar su placer.

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