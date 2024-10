4 Consejos de los sexólogos para siempre alcanzar el orgasmo durante la intimidad

¿Cómo pedir lo que realmente quieres en la cama? Los expertos te ayudan a mejorar tu experiencia sexual

Ya investigaste. Sabes justo lo que te gusta. Tus sesiones a solas son una rutina coreografiada a la perfección con tus lubricantes favoritos, la combinación ideal de vibradores y esa página erótica que ya tienes guardada en marcadores (¿cuántas veces es aceptable escuchar la historia de Quinn de Andrew Scott? Pregunto para una amiga).

Pero cuando se trata de pedir lo que te enciende, ¿qué pasa? De repente, dejas que alguien frote tus labios internos por 10 minutos mientras te preguntan si ya estás cerca –no lo estás y ellos tampoco–. Pedir lo que quieres en la cama puede ser difícil, aunque también es la clave para el mejor sexo de tu vida.

“Cada quien es responsable de su propio placer y orgasmos”, dice la sexóloga clínica Gigi Engle. “Tu pareja no puede leerte la mente y, si no comunicas lo que quieres o cómo te gusta que te toquen, no van a adivinarlo de forma automática”.

Para echarte una mano le pedimos a algunos expertos en sexualidad que nos compartieran sus mejores consejos para obtener lo que de verdad deseas.

POR LOIS SHEARING

Empieza afuera del dormitorio

No, no hablamos de tener sexo en el pasillo. La sexóloga Nicoletta Heidegger sugiere tener estas conversaciones mientras aún llevan la ropa puesta. Esto te permitirá abordar el tema con más claridad y sin vergüenza. Comienza preguntándole a tu pareja cómo prefiere recibir retroalimentación.

Hazlo un juego

Se supone que el sexo es divertido, y hablar de él también puede serlo. Heidegger sugiere crear juntos una lista de “sí/no” de cosas que les gustan y otras que no tanto. “Podrías preguntar: ‘¿Hay algo que siempre te haga llegar al clímax? Para mí, es...’”. De esta manera no solo compartes tus propios deseos, sino que también creas un espacio para el placer mutuo, añade Laura Clarke, una muy acreditada educadora sexual.

Haz un “sandwich de feedback” Un “sándwich de feedback” es una técnica que a menudo usan los jefes para dar retroalimentación, pero Engle afirma que también funciona en la cama. “Empieza diciendo algo que te encanta de tu vida sexual, de tu pareja y de sus habilidades como amante. Luego haz tu petición de la manera más amable posible, enfatizando cómo eso te haría sentir más placer. Termina con otro cumplido sobre tu pareja y lo mucho que disfrutas tener sexo con él/ella”, explica.

Enfocate en el “nosotros”, no solo en el “yo”

Pedir lo que quieres definitivamente no te convierte en una amante egoísta, pero la sexóloga queer Bima Loxley nos recuerda que el sexo en pareja también es sobre lo que crean juntos tanto como sobre el placer. Lo que te excita cuando estás sola puede no ser lo mismo que quieras de tu pareja. “Cuando estás jugando con otra persona, sus cuerpos, pensamien- tos, sentimientos y fantasías pueden cambiar con ellos. Comunica tu vulnerabilidad y el hecho de que no siempre sabes lo que quieres para que ellos también compartan lo suyo”.

Pide mas, mas, mas

El ánimo es sexy. Enfócate en pedir más de lo que ya están haciendo bien, sugiere Clarke. “Es supersensual cuando tú...”, es una gran frase que puede hacer que tu pareja se sienta empoderada en lugar de criticada. “Después, pueden construir sobre esa base”, añade. Además, el estímulo no siempre tiene que ser verbal: los gemidos y el lenguaje corporal pueden ser tan efectivos como las palabras.