3 posiciones ideales para un “rapidín” efectivo

¿Tienen una fiesta en 20 minutos? ¿Los niños están por despertar? ¿O simplemente tienen un antojo voraz de mediodía? No sacrifiques tu clímax por las prisas. Estas 3 posiciones están diseñadas para ir directo al grano y asegurar que tú también termines con una sonrisa.

El arte del sexo rápido

La perrita “apoyada”

Tú de pie, apoyada en una mesa o el borde de la cama, y él detrás. Esta posición permite una penetración profunda que estimula la pared anterior de la vagina rápidamente.

Cucharita inversa

Ambos acostados de lado, pero tú le das la espalda. Esto permite que tú tengas control total de la fricción de tu clítoris contra sus muslos o que él pueda usar su mano libre fácilmente.

El misionero con piernas al hombro

Al elevar tus piernas hasta sus hombros, el canal se acorta y el roce con el Punto G es constante. Es la forma más rápida de llegar si él conoce tu ritmo.

El tiempo es relativo cuando el placer es intenso. ¡Pruébalas hoy y no llegues tarde a tus planes, mejor llega satisfecha!