Amor y Sexo

15 canciones para subir la temperatura durante la intimidad

Descubre las canciones que sincronizan tu placer y el de tu pareja, ligue, casi algo o date para una noche épica.

Marzo 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
En la cama queremos ritmo, vibración y ese beat que te haga mover la cadera sin pensar. No es solo música de fondo, es un hack para que tu cerebro y el de él se sincronicen en la misma frecuencia de placer. Te armé la selección definitiva: esos ritmos alternativos de diferentes géneros que te harán sentir en una película de alto voltaje. Dale play y deja que el resto pase solo.

La playlist que cambiará el juego

  1. “Us” - Movement
  2. “Love Is A Bitch” - Two Feet
  3. “Party Monster” - The Weeknd
  4. “Change (In The House Of Flies)”- Deftones
  5. “Fuck Me Like You Hate Me” - Jutes
  6. “Streets” - Doja Cat
  7. “Outlines” - AlunaGeorge
  8. “Sextape” - Deftones
  9. “Dark Side Of You” - October Ends
  10. “FTPA” - Gorgon City
  11. “Like U” - Rosenfeld
  12. “Lost In The Fire” - Gesaffelstein ft. The Weeknd
  13. “Palm Of My Hand” - ZHU
  14. “Warm On A Cold Night” - HONNE
  15. “Fuck With Myself” - Banks

Esta mezcla de ritmos y sonidos son perfectos para comenzar lento, con calma y misterio para pasar a un stage más hot y atrevido, y finalizar con algo meloso pseudo romántico para ese momento de conexión.

