15 canciones para subir la temperatura durante la intimidad

En la cama queremos ritmo, vibración y ese beat que te haga mover la cadera sin pensar. No es solo música de fondo, es un hack para que tu cerebro y el de él se sincronicen en la misma frecuencia de placer. Te armé la selección definitiva: esos ritmos alternativos de diferentes géneros que te harán sentir en una película de alto voltaje. Dale play y deja que el resto pase solo.
La playlist que cambiará el juego
- “Us” - Movement
- “Love Is A Bitch” - Two Feet
- “Party Monster” - The Weeknd
- “Change (In The House Of Flies)”- Deftones
- “Fuck Me Like You Hate Me” - Jutes
- “Streets” - Doja Cat
- “Outlines” - AlunaGeorge
- “Sextape” - Deftones
- “Dark Side Of You” - October Ends
- “FTPA” - Gorgon City
- “Like U” - Rosenfeld
- “Lost In The Fire” - Gesaffelstein ft. The Weeknd
- “Palm Of My Hand” - ZHU
- “Warm On A Cold Night” - HONNE
- “Fuck With Myself” - Banks
Esta mezcla de ritmos y sonidos son perfectos para comenzar lento, con calma y misterio para pasar a un stage más hot y atrevido, y finalizar con algo meloso pseudo romántico para ese momento de conexión.
También te interesa...