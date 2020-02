12 preguntas que debes hacerte antes de escribirle a tu ex en San Valentín

No estamos completamente en contra del famoso mensaje de texto al ex de vez en cuando. Los impulsos son normales, podamos o no controlarlos, así que ciertamente no te juzgamos. El Día de San Valentín está justo a la vuelta de la esquina y sabemos lo tentador que puede ser, en especial si sigues soltero. ¿Realmente deberías escribirle a tu ex en San Valentín? STOP! Antes de cualquier cosa responde estas 12 preguntas.

¿Tendré que desbloquearlo de mi teléfono para enviarlo?

Si fuiste tan lejos como para programar que tu teléfono te negara cualquier tipo de contacto con esta persona, nos aventuraremos a decir que lo hiciste por alguna razón. Por el bien de tu sanidad, mantén a esta persona bloqueada. Por cierto, también aplica para Instagram y Facebook.

¿Existe alguna posibilidad de que tú también estés bloqueado en SU teléfono?

Si crees que incluso hay una posibilidad que esta persona te quiera tan desesperadamente fuera de su vida que legítimamente te haya bloqueado, odiamos decirlo pero, no creemos que un mensaje de San Valentín vaya a cambiar las cosas.

¿Has guardado su número con leyendas como *NO LLAMAR* o *NO CONTESTAR*?

En otras palabras, no fuiste tan lejos como para bloquear, pero sabes que tu inconsciente a veces quiere llamarlo y mejor decidiste poner un mensaje contundente para ti misma. Esta tal vez sea una señal de que deberías, um… ¿no hablarle?

¿Lo has hecho antes?

Si esto se siente como un deja vu, es porque probablemente sea deja vu. Por favor, ahorra a tus amigos y familiares esa montaña rusa de emociones otra vez. Encontrarás a alguien más tarde o temprano.

¿Está saliendo con alguien nuevo?

No hagas las cosas incómodas. Si las cosas se terminaron, se terminaron. No querrás causar una pelea entre tu ex y su nueva pareja. Ya. Suelta. Ese. Teléfono.

¿Estás saliendo tú con alguien nuevo?

Tenemos la sensación de que si estás intentando revivir tu relación pasada en el día más romántico del año, tu relación actual no es exactamente prospera.

¿Esta persona me considera un ex?

No estamos tratando de ser los malos aquí, solo estamos tratando de ahorrarte todo tipo de emociones y repercusiones negativas de corto, mediano y largo plazo.

¿Qué espero sacar de esto?

Seriamente. ¿Qué esperas lograr aquí? ¿Quieres que vuelvan a estar juntos? ¿Estás tratando de llamar la atención porque estás aburrida? Sean cuales sean tus esperanzas, asegúrate de que tus expectativas sean CERO antes de continuar.

¿Tengo deseo de hablar con ellos los otros 364 días del año?

Lo entiendo: es el día de San Valentín, estás sola y de repente todo de recuerda a él… pero esto no significa que lo extrañes. Sal con tus amigas o llama a tu mamá. El sentimiento pasará.

¿Cuántas bebidas llevo?

Las resacas son horribles. ¿Realmente quieres agregar una cruda moral? No lo creo.

¿Estás segura de que sigue siendo su número de teléfono?

Solo hay dos posibles razones para no tener claro si este sigue siendo su número. Opción uno: Le has mandado más mensajes y no te ha respondido. Opción dos: No han hablado en mucho tiempo y ya no sabes si sigue teniendo ese número. De cualquier manera, qué oso, realmente no creemos que deberías hacer esto.

¿Qué haría si mi mejor amiga hiciera esto?

Es la pregunta más importante de todas. Si estás nerviosa de contarle a tu amiga lo que hiciste porque sabes que te regañará y te quitará el habla por unos días, NO LO HAGAS.

…. MUCHA SUERTE.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan US