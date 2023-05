[VIDEO] Shakira y Tom Cruise son captados juntos en Miami

Shakira y Tom Cruise fueron vistos juntos en Miami, ¡este es el video de ambos que está revolucionando las redes sociales!

La vida de Shakira cambió radicalmente hace algunos meses, cuando descubrió la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, una joven española de 24 años de edad. La colombiana se mudó de Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami al lado de sus hijos, pero los logros no dejan de presentarse en su vida artística; Shakira acaba de convertirse en la primera artista latina en recibir el Premio Billboard Mujeres Latinas en la Música como Mujer del Año.

“Muchas gracias. Esto es demasiado para mí. Como bien saben ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en los que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado? Alguna vez que por ejemplo que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma. A mi me ha pasado más de una vez”, fue parte del discurso que dio Shakira, además de que agregó que cuando se sintió perdida, fue la música la que la puso en el camino de regreso a sí misma.

Sin embargo, la intérprete de Monotonía ahora se volvió viral tras ser captada con Tom Cruise en Miami. ¿Cómo fue su encuentro?

[FOTOS] Shakira, sus hijos y Tom Cruise son captados juntos en Miami

Shakira y Tom Cruise fueron vistos juntos en el GP de Miami de Fórmula 1; ambos se encontraban en un palco VIP platicando, y aunque se desconoce la razón de su encuentro, se cree que se trató de una simple coincidencia y que ambos fueron invitados por separado al evento. Sin embargo, el hecho de que ninguno tenga pareja en este momento hizo volar la imaginación de muchos internautas, quienes ya los imaginan como la nueva pareja del mundo del entretenimiento,

¡Mira el video del encuentro de Shakira y Tom Cruise!