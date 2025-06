Una década de aprendizaje, crecimiento y varios proyectos de Claudia Martín

Claudia Martín cumple 10 años siendo actriz y sin duda ha sido un camino significativo el cual describe como un periodo de crecimiento. Es una carrera que puede traer cosas maravillosas, pero también en la que el show debe continuar.

¿Hubo algún momento clave en tu carrera que te hizo cambiar la forma en la que, percibías lo que es ser actriz?

Creo que hubo un momento en el que tuve dos pérdidas familiares muy fuertes al mismo tiempo. Fue un poco rudo porque era mi primer protagónico en el 2017 y yo no podía estar en los velorios.

Fue un diciembre en el que durante la misma semana perdí a dos familiares muy queridos por cuestiones diferentes y de lados de la familia distintos y lo que yo tenía que grabar era mi “boda”.

En la novela estaban 500 invitados y el productor muy amable me dijo que cambiáramos el llamado, cancelarlo. En ese momento decidí que no, porque entendí que a veces esta carrera es así, que el show debe continuar y que tiene muchas cosas maravillosas, pero también tienes que entregarte al cien por ciento.

En 2017 fue tu primer protagónico y desde entonces has podido dar vida a tantas mujeres. ¿Cuál dirías que te dejó una huella muy importante en ti y por qué?

Yo creo que cada personaje te deja algo para aprender. También llegan los personajes para enseñarme algo como persona y como ser humano. Siempre que termino un proyecto me pregunto a mí misma qué aprendí tanto a nivel actoral como personal. Creo que es eso, valorar que al final es una carrera de constancia, evolución, mejora, de retarte a ti misma. No puedo decir solo uno, cada uno tiene un lugar especial en mi corazón.

Entonces, ¿cómo dirías que has logrado manejar esos momentos en los que pues la vida no se está acomodando como te gustaría, pero sabes que tienes que salir adelante?

Mira, yo también he aprendido mucho a soltar. Creo que al dejar las cosas en manos de Dios y entender que hay momentos de frustración, quizás papeles o castings que yo quería mucho y que al final no se dan. Es entender porque hay una razón por la que siempre te vas a acomodar donde tienes que estar, ¿no? Para tu constante evolución y aprendizaje.

La actriz mexicana habla sobre su constancia a lo largo de estos años pero también los retos o dificultades que ha atravesado.

Aprender a soltar, a fluir y a confiar que el trabajo también habla por ti sola y que si te sigues preparando o estás en el momento y el lugar donde tienes que estar, las oportunidades van a llegar.

¿Dirías que hace diez años había algo que no imaginaste que ibas a lograr y ahora ya es un hecho?

Pues el seguir aquí creo que es lo que más valoro, ¿no? O sea, que me sigan contratando afortunadamente, que sigan confiando en mí para estos personajes protagónicos, para mí también es como un un orgullo y un honor. Desde que estaba estudiando en la escuela de actuación, mi sueño era ser protagonista y es eso, ¿no? El que me puedan dar trabajo y sea constante, para mí es es la bendición y lo único que me queda es seguir preparándome, que cada personaje pueda crecer y darle lo mejor al público.

Sabemos que la carrera de actuación es algo muy movido, como puede estar grabando un día en Ciudad de México al siguiente puede estar en el otro lado del mundo, pero ¿cuál dirías que es un ritual o hábito que te ayuda a conectar contigo misma incluso en esos momentos en los que el mundo va muy rápido, pero tú necesitas 5 minutos para ti?

Creo que el intentar tener una rutina aún dentro de las grabaciones, es muy importante. Me gusta también llevarme mi lunch a todos lados. Creo que tener como eso, ¿no? O sea, una constancia en tu vida, por lo menos en la comida porque a veces son muchas horas en las grabaciones. También me gusta leer en las noches, me ayuda a dormir, a descansar y pues no sé, creo que sí tienes que mentalizarte mucho cuando estás en proyecto porque como bien dices cambia cambia tu vida por completo.

Ahora bien ¿cómo supiste que la actuación era para ti?

Creo que fue cuando entré al CEA a estudiar, primero era diseñadora de vestuario y estuve trabajando ahí en televisión un año. Por cosas de la vida las cosas no me salían bien, digámoslo así. Me llamó mucho la atención el decir, “Quiero hacer casting, quiero entrar ahí.” y ya que estuve adentro en las clases, a mí me impactó y maravilló decir que todas las clases me gustaban. Nunca había estado en un lugar tantas horas y disfrutar absolutamente todas las clases. Entonces, ahí fue cuando dije: “Este es mi lugar correcto, este es el lugar donde puedo ser yo misma, donde me puedo expresar, donde puedo ser quien soy por completo.”

En esos primeros años uno de quienes creyeron y acompañaron a la joven actriz fue el señor Eugenio Cobo, director del CEA. Uno de los primeros que confiaron en ella, aún cuando consideró salirse de esta escuela, él la aconsejó y fue una pieza importante en su vida.

En la parte del éxito, muchas veces tenemos una idea fija de lo que significa para nosotros, pero ya cuando vamos avanzando, esto cambia ¿Qué dirás que es el éxito para ti hoy y qué es a lo que aspiras en otros 10 años?

Para mí el éxito es poder disfrutar lo que hago, en ningún momento padecerla o decir ¿qué estoy haciendo? Porque puede llegar a ser pesado, pero ya que estás ahí, ya que estás con tus compañeros que dicen: tres, dos, acción; haces la escena y la gente se emociona. Ahí es cuando dices: “Vale la pena.” Sobre todo cuando estás en la calle, que la gente se acerca y te dicen, “Oye, gracias a tu personaje, me he sentido un poco mejor”. En alguna ocasión un chico me llegó a decir sobre un personaje de enfermera que hice y me dijo, “Yo estuve 2 meses en el hospital y a mí lo único que me hacía sonreír era verte en la tele. Entonces, para mí eso me marcó muchísimo y creo que el éxito para mí es conectar con la gente con el propósito de entretener, de llegarles a los corazones y pues estar cerca de mis seres queridos también es fundamental porque puedes tener todo el éxito del mundo, pero sin tu gente yo creo que no vale la pena.

Y en estos 10 años, ¿cuál dirías que es un aprendizaje que has llevado contigo y que te ha ayudado muchísimo a salir adelante?

Algo que sí he aprendido también con el paso del tiempo es a valorar mi salud, como a cuidarla más y poner límites en el momento en que lo tengo que hacer. Al inicio no me importaba si tenía fiebre, si no me podía mover, yo ahí estaba en el set y no me importaba. Hoy por hoy sé detectar el momento en el que sí puedo estar ahí, aunque a lo mejor tenga un poco de tos, pero ya rebasar mi salud, no lo voy a hacer. Porque eso ya al final trae consecuencias mucho más graves tanto para mí como para la producción o el proyecto en el que estás.

Si pudieras darle un consejo a alguien que va empezando en la actuación y se dio cuenta que era lo que quería, ¿qué le dirías?

Que siempre se sigan preparando, en el momento en que llegue la oportunidad y está preparado es porque tiene que ser así. Las oportunidades no van a llegar si estás sentado esperando. O sea, es analizar qué es lo mejor que puedo dar, cómo lo puedo hacer, qué qué fortalezas tengo y cómo explotarlas, reconocerlas y sobre todo conocerte bien a ti mismo. Saber qué es lo que te caracteriza, qué es lo que te va a hacer diferente al resto y qué va a hacer al final que te quedes con un casting. Ese ese plus o esa estrellita te suman mucho, porque ahora en este mundo de actores y de actrices siempre va a haber alguien mucho más guapo, mucho más talentoso, mucho más alto,fuerte,etcétera. Pero siempre cada uno tiene algo y lo tienes que explotar y hacer brillar.