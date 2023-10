Seguro que tienes tu casa (mención especial a la de tus padres) llena de artículos que crees que no tienen ningún valor; pues bien, revisa bien tus cosas porque hoy en día cualquier objeto puede ser una fuente de rentabilidad.

Nunca sabes qué se pondrá de moda: juguetes, relojes, cómics antiguos... Hay muchos elementos que han ido ganando valor con el paso de los años, y es que cada vez más, las ediciones especiales o limitadas de piezas que parecen cotidianas captan la atención de coleccionistas e inversionistas.

Pero no solo eso: si el mundo de la bolsa de valores, los fondos de inversión y otro tipo de inversiones más tradicionales no son para ti, empieza a buscar rendimiento en objetos que nunca imaginaste. ¿Siempre has querido una Lady Dior? ¿Sabes de vinos y te gustaría sacar partido económico a tus conocimientos? Igual es momento de desempolvar tus ahorros y conseguir una pieza única que en unos años pueda valer mucho más. Aquí tienes algunas ideas para sumarte a esta tendencia.

9 Ideas originales para invertir dinero y generar ganancias

Bolsos de lujo

Coleccionarlos es prácticamente una inversión segura. El 2.55 de Chanel, el Birkin de Hermès, el Lady Dior o el Baguette de Fendi son modelos que nunca pasan de moda y siempre serán objetos del deseo, así como de inversión, por- que, según el informe The Weal- th Report de la consultora Knight Frank, este tipo de accesorios se revalorizó un 17% en 2021 y... ¡nada menos que 108% en los últimos 10 años! Es para pensárselo. De acuerdo con este mismo estu- dio, el modelo Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly 25 batió el récord como bolso más valioso al ser vendido en una subasta por –siéntate– 3.4 millo- nes de dólares. ¿Ahora sí crees que son una buena inversión?

Juguetes

Si tienes pasión por los Lego o Funko, no te escondas, porque puede ser muy positivo: igual y sin darte cuenta estás invirtiendo dinero en productos a los que en un futuro podrás sacarles rendimiento. Según un estudio de la Escuela Superior de Economía de Moscú (HSE), comprar juegos de Lego para después venderlos puede dar una rentabilidad del 11%. Es cierto que están entre las mejores inversiones en juguetes que pue- des encontrar, pero también que es posible intentarlo con los Funko Pop. Los más especiales y los de ediciones limitadas son bastante codiciados por los coleccionistas y algunas de estas figuras alcan- zan gran valor con los años. Uno de los más buscados es una repro- ducción de Alex DeLarge, protagonista de La naranja mecánica, que brilla en la oscuridad y de la cual se sacaron al mercado solamente 12 unidades. ¿La tienes?



Tenis

El auge del calzado deportivo está llevando a que muchos diseños sean considerados auténticos tesoros. Otro punto a favor para este complemento que ya nos hemos acostumbrado a llevar con cualquier look por ser cómodo a la par que estiloso. Hay modelos que siempre triunfarán, como los Superstar de Adidas o los míticos Converse Chuck 70, aunque los coleccionistas tienen sus favoritos. Por ejemplo, los Nike Air de Michael Jordan se vendieron en una subasta por 560,000 dólares. No, no le he puesto ningún cero de más. Un dato relevante: los tenis nuevos suelen tener un costo inferior que los de segunda mano y, sobre todo, algunas ediciones especiales alcanzan cifras realmente estratosféricas. Quizá no imaginabas este giro en la trama.

Libros y cómics

Quizá en casa tienes decenas de libros y cómics que hace años no revisas. Igual y te llevas una sorpresa, porque hay ciertas ediciones que se han revalorizado muchísimo con los años. Aunque no todos los libros son igual de valiosos, los manuscritos, las primeras ediciones y las más peculiares pueden ser una buena opción de inversión. No es broma: Amazon llegó a pagar 1.95 millones de libras por el manuscrito de Los cuentos de Beedle el Bardo, de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Ocurre algo similar con los cómics: el primero de la historia en el que aparecía Superman, que data de los años 30, se vendió por más de 2 millones de dólares. De acuerdo con la plataforma Milanuncios, la demanda de cómics de segunda mano ha subido 110% en el último año. Es hora de que empieces a revisar esas cajas...



Vinos de calidad

La estrategia es hacerse con botellas de vino de buena calidad y guardarlas hasta que envejezcan y aumenten su valor. No hablamos por hablar: el vino de lujo se re- valorizó un 13% en 2021 y 127% en los últimos 10 años, según el informe de Knight Frank. Si no eres una experta en enología, no te preocupes: hay plataformas que te permiten invertir en buenos vinos sin tener que acumular las botellas en casa, como Vinovest. A decir de este mismo estudio, los vinos deluxe han logrado mantener su valor pese a la pandemia. “A diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera mundial, el comercio del vino se ha mantenido firme, las tiendas no bajaron los precios y el mercado ha sido estable”, apuntan en el informe. Eso sí, sus autores advierten que el cambio climático es el elemento a tener más en cuenta. “El calentamiento global está afectando a las regiones vitivinícolas clásicas, especialmente a la Borgoña, dada la sensibilidad del pinot noir al calor excesivo. Tal vez ahora sea el momento de comprar las cosechas clásicas más asequibles de 2014 y 2016 como las que veremos rara vez en el futuro”, recomiendan.

Metales preciosos

Platino, rodio, paladio... ¿te suenan rarísimas estas palabras? Pues empieza a familiarizarte con ellas, porque son otra de las alternativas originales para invertir si no quieres ir a lo clásico. El atractivo de estos metales preciosos es que son muy escasos y ganan en momentos de incertidumbre. El platino

se ha revalorizado un 20% desde antes de la pandemia y cotiza en torno a los mil dólares. El rodio y el paladio, sin embargo, han perdido valor desde entonces. Existen distintas vías para invertir en ellos sin tener que acumular piedras en casa: a través de empresas que se dediquen a la minería (como Río Tinto o Anglo American Platinum) o mediante los ETF o CFD, dos tipos de productos financieros a los que puedes acceder en plataformas de inversión.



Relojes

Muchas piezas de lujo se han convertido en auténticos santos griales de los cazatesoros, y lo cierto es que representan una inversión con un riesgo relativa- mente bajo porque no están sujetos a las modas. Si no dominas el tema, póntelo fácil: algunas marcas, como Rolex, son apuesta segura. Si prefieres huir de los clá- sicos apuesta por modelos com el MoonSwatch, una creación de Omega y Swatch (la gente hace incluso filas para comprar uno). Y no solo hablo de relojes de pulsera: un modelo de escritorio de Patek Philippe se vendió hace un par de años por 9.5 millones de francos suizos. Lo cierto es que en 2021 aumentaron su valor un 5%, mientras que en los últimos 10 años se han revalorizado 89%.

La fiebre del oro

Si hay un metal precioso por excelencia, es el oro. Este activo se considera un refugio cuando llegan épocas malas, lo cual significa que aumenta exponencialmente su valor en situaciones de crisis o inestabilidad, como las que hemos vivido en los últimos tres años. Y es que el oro tiende a ser más estable que otros activos, de ahí que sea percibido como un valor seguro en un mundo en el que la volatilidad es la norma. Desde antes de la pandemia se ha disparado un 24%. Ocurre algo similar con la plata, que vale ahora casi un 30% más que antes de declararse la pandemia por covid-19. En ambos casos, cuentas con varias vías de inversión: puedes invertir en piezas físicas de oro y plata (seguro que tienes alguna joya familiar o propia...), o bien, optar por hacerlo en plataformas a través de la compra de ETF. También puedes elegir un fondo que invierta en oro. La parte buena es que es un activo muy líquido; esto significa que puedes venderlo en cualquier momento sin problemas. La mala es que, como pasa con todo, la inversión nunca es 100% segura: siempre puede caer su valor, y el del oro está muy relacionado con los vaivenes del dólar.



Monedas

Probablemente es una de las inversiones más tradicionales de esta lista. La mala noticia es que hay que conocer mucho el mundillo para saber qué monedas pueden revalorizarse en realidad y la rentabilidad varía mucho de unas a otras. Desde luego, las divisas de los países con mayor fortaleza económica son siempre las que más van a valer, pero algunas antiguas de otras naciones pueden revalorizarse mucho; incluso las de España, como es el caso de las de 1 peseta de 1975 (con el rostro del recién nombrado rey Juan Carlos I), que se venden por 4,500 euros.