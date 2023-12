¿Estás en busca de tu primer automóvil? Estas son las opciones de Tesla según tu presupuesto

Invertir en un automóvil eléctrico equipado con Inteligencia Artificial es una de las mejores decisiones que puedes tomar en el presente, si estás en busca de tu primer automóvil debes considerar un Tesla

Día a día el mundo cambia a pasos agigantados gracias al desarrollo tecnológico y las exigencias ambientales, por lo que, considerar un Tesla como opción de movilidad es una de las múltiples maneras de mantenernos a la vanguardia y cuidar nuestro planeta, por ese motivo, hoy en Cosmopolitan te presentamos algunas opciones de Tesla si estás en busca de tu primer automóvil.

¿Por qué debo considerar un Tesla como mi primera opción?

Es muy sencillo, los automóviles eléctricos equipado con Inteligencia Artificial de Tesla no requieren mantenimiento periódico, tienen un bajo coto de propiedad y la compañía cuenta con más de 50 mil superchargers en todo el mundo.

¿Cuál es el Tesla más barato?

Debes tener en cuenta que un automóvil eléctrico equipado con Inteligencia Artificial es una inversión a mediano y largo plazo, mientras estamos dando los primeros pasos hacia el futuro vale la pena hacer un esfuerzo que será rentable en poco tiempo.

Tesla ofrece cuatro modelos sedán y una cybertruck de otro planeta que debes conocer ya mismo:



Model 3

Model Y

Model X

Model S

Cybertruck

Características del Model 3

En tan sólo 3.3 segundos, el Model 3 de Tesla puede acelerar de 0 a 100 km/h y su velocidad máxima es de 261 km/h. El modelo más básico de este novedoso ejemplar tiene un costo de un millón nueve mil 900 pesos mexicanos.

Si deseas adquirir el modelo más equipado tiene un costo de un millón 284 mil 300 pesos, pero a diferencia del más básico a este segundo ejemplar le puedes hacer modificaciones como cambiarle el color, el modelo de rines y tapicería; además de añadir tracción a las ruedas, piloto automático mejorado y capacidad de conducción autónoma.

Tesla cuenta con más de 50 mil superchargers en todo el mundo Getty images

Características del Model Y

La principal característica del Model Y es su tamaño, pues, aunque no es una camioneta tiene espacio para siete personas al interior del vehículo y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

El costo del modelo más básico es de un millón 119 mil 900 pesos. Para el modelo más equipado el costo es de un millón 583 mil 500 pesos.

Aunque es una maravillosa opción, te sugerimos considerar que es apto para viajes familiares, si tú buscas una opción de movilidad para el día a día, quizá el Model Y no es la opción más adecuada.

El Tesla Model Y es apto para viajes familiares largos Getty images

Características del Model X:

Bastan 2.6 segundos para que el Model X pase de 0 a 100 km/h y, al igual que los otros modelos de Tesla, este automóvil eléctrico equipado con Inteligencia Artificial cuenta con experiencia cinematográfica para viajeros, cabina espaciosa para quien conduce, conexión a Bluetooth y sonido de altísima definición.

El costo de este modelo en su versión más básica es de dos millones 499 mil 900 pesos.

La versión más equipada y personalizada tiene un costo de dos millones 969 mil 300 pesos, sin embargo, puedes realizarle modificaciones que harán tu experiencia única: el color de tu preferencia, rines personalizados, podrás perfeccionar la decoración del interior, aumentar el número de asientos e incluir mejoras en el piloto automático y la capacidad de conducción autónoma.

Tesla Cortesía

¿Cuál es el modelo más caro de Tesla?

Seguimos en los diseños tipo sedan: el modelo más caro de Tesla es el Model S, este juguetito alcanza una velocidad máxima de 322 km/h y en el pueden viajar hasta 5 personas. Además de contar con la experiencia cinematográfica, al igual que los demás modelos, el Model S ofrece un significativo adicional: cuenta con una pantalla táctil de 17 pulgadas y sonido envolvente.

La versión más económica de este automóvil eléctrico equipado con Inteligencia Artificial es de dos millones 629 mil 900 pesos.

La versión más equipada de Model S tiene un costo de dos millones 979 mil 700 pesos.

El Tesla tipo sedan más caro del mercado es el Model S Getty images

Cybertruck: la obra prima de Tesla

Esta feroz y futurista camioneta es una todo terreno con un diseño de otro planeta. En tan sólo 2.7 segundos pasa de 0 a 100 km/h y es apta para todo terreno. No te preocupes, esta camioneta no se estropea con el uso, ya que no tiene recubrimiento de pintura pues está hecha de un exoesqueleto de acero inoxidable a prueba de choques, abolladuras y rayones.

Sus vidrios blindados resisten el impacto de una pelota de beisbol a 112 km/h. La Cybertruck de Tesla es seguridad garantizada. Tiene una capacidad de remolque de 4 mil 990 kilos, el equivalente a un elefante africano.

La tecnología de audio de la Cybertruck es similar a la de un estudio de grabación profesional, cuenta con 15 bocinas integradas y 2 subwoofers.

Cybertruck Tesla cortesía

Pero sin duda, es su modo de defensa el que te dejará con la boca abierta: este mood es capaz de resistir ataques biológicos, la calidad del filtro HEPA con el que está equipada la Cybertruck tiene un nivel de protección de 99.97% similar al de un Hospital de alta especialidad.

Aunque aún no llega a México, se prevé que Cybertruck llegue durante el segundo semestre del 2024. Su costo en Europa es de hasta 91 mil 800 euros que sería el equivalente a un millón 800 mil pesos aproximadamente.