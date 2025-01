Los errores más comunes al hacer un vision board

Cuando se trata de empezar el año con la motivación correcta, se ha hecho muy popular el hacer un vision board. Ya que se ha convertido en algo más que recortar fotos bonitas, muchas lo usan como guía para visualizar metas y manifestar sueños. Pero, ¿sabías que ciertos errores pueden arruinar su efectividad? Es por eso que aquí te cuento qué evitar y cómo hacerlo bien.

Si haces un vision board sin tener claro lo que quieres, es como intentar llegar a un lugar sin saber el camino. Antes de empezar, pregúntate: ¿qué quiero lograr este año? Tal vez sea graduarte, ahorrar para un viaje o cuidar más de tu salud. Mientras más específicas sean tus metas, mejor.

Elige imágenes y frases que te inspiren de verdad

No basta con fotos bonitas. Si pones una playa pero en realidad lo que quieres es ahorrar para mudarte a otro lugar, estás perdiendo enfoque. Busca imágenes que conecten contigo, que te emocionen y te motiven a trabajar por lo que deseas.

Hazlo por ti, no subirte a un trend

Un vision board no es solo es una tendencia más a la que te puedes sumar. Si lo haces solo porque está de moda, es probable que no le des la importancia que merece. Recuerda que este tablero es tu guía personal, no una competencia de cuál es más bonito.

Freepik

Tenlo a la vista siempre

De nada sirve hacer un vision board y luego olvidarlo en el fondo de un cajón. Ponlo en un lugar donde lo veas todos los días, como tu cuarto o escritorio. Así mantendrás tus metas presentes y serás más consciente de tus avances.

Menos es más

Si llenas tu tablero con mil objetivos, llega a ser abrumador y puedes perder de vista tus metas más importantes. Enfócate en tres o cuatro metas principales para que no te sientas dispersa. Puedes ir actualizándolo conforme vayas logrando cosas.

La intención no es nada sin la acción

Un vision board no hará magia por sí solo. Es importante que tomes decisiones y acciones concretas que te acerquen a tus metas. Si quieres ahorrar, empieza haciendo un presupuesto de tus gastos. Si quieres viajar, investiga destinos y costos.

En resumen, un vision board hecho con intención puede ser una herramienta poderosa para manifestar tus sueños y cumplirlos. Recuerda ser específica y úsalo como recordatorio de lo que quieres lograr.