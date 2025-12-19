La verdadera edad en la que termina la adolescencia, según la ciencia

Durante décadas, la adolescencia se entendió como una etapa claramente delimitada: comenzaba con la pubertad y terminaba, casi por consenso social, alrededor de los 18 años. Esa cifra coincidía con la mayoría de edad legal y con la idea de que, a partir de ahí, una persona debía comportarse como adulta, sin embargo, la ciencia lleva tiempo cuestionando esa frontera tan rígida.

Investigaciones en neurociencia y desarrollo humano han demostrado que el cerebro continúa madurando mucho después de los 18. Uno de los estudios más citados sobre este tema fue publicado en The Lancet Psychiatry en 2018, donde especialistas en salud mental y desarrollo propusieron ampliar el rango de la adolescencia hasta los 24 años. La razón no es cultural ni anecdótica, sino biológica.

El cerebro humano, especialmente la corteza prefrontal —la región encargada de la toma de decisiones, el control de impulsos y la planificación a largo plazo—, sigue desarrollándose durante la veintena. Esto explica por qué muchas personas jóvenes pueden razonar como adultas en ciertos contextos, pero al mismo tiempo mostrar impulsividad, cambios emocionales intensos o dificultad para anticipar consecuencias en otros.

Este hallazgo también ayuda a entender por qué tantas conductas tradicionalmente etiquetadas como “adolescentes” no desaparecen mágicamente al cumplir 18 o incluso 21 años. La búsqueda de identidad, la necesidad de pertenencia, la experimentación emocional y la sensación de estar entre etapas son procesos que se extienden más allá de lo que el calendario marca.

Además del desarrollo cerebral, los cambios sociales han modificado la forma en que se vive esta etapa. La entrada al mercado laboral, la independencia económica y la formación de una identidad estable ocurren cada vez más tarde. Esto no significa inmadurez, sino una reorganización de los tiempos vitales. La ciencia simplemente está poniendo palabras a algo que muchas personas ya experimentan.

La adolescencia no termina a los 18 como creíamos Pexels

Reconocer que la adolescencia puede llegar hasta los 24 años no implica infantilizar a los adultos jóvenes. Al contrario, permite entender mejor sus procesos emocionales y cognitivos, y ajustar expectativas sociales que a menudo resultan poco realistas. También abre la puerta a políticas de salud mental y educación más acordes con el desarrollo real del cerebro.

Este replanteamiento resulta liberador ya que no hay motivos para sentir que vas tarde en la vida, no tener todo resuelto a los 20 y seguir cambiando de opinión no es un fracaso personal, sino parte de un proceso biológico y psicológico más amplio. La ciencia confirma lo que muchas generaciones ya intuían y es que crecer no ocurre de golpe, ocurre por capas.

Estuios recientes demuestran que la adolescencia termina a los 24 Pexels

La adolescencia, entonces, no termina en una fecha exacta. Se diluye, se transforma y da paso a una adultez que también se construye con ensayo, error y mucha adaptación. Entenderlo así no solo reduce la presión, también normaliza una etapa que, lejos de ser un problema, es una transición necesaria.