¿Qué dice la canción que Shawn Mendes dedicó a Liam Payne después de su muerte?

‘Cuando escuché la noticia sobre Liam me sentí completamente devastado’, dijo Shawn Mendes durante la presentación de su nuevo disco durante un concierto privado…

El mundo del espectáculo y la industria musical sufrió la pérdida de uno de los boy bands más queridos del mundo por las directioners que crecieron junto a la banda juvenil, medios locales argentinos reportaron la muerte de Liam Payne en un hotel ubicado en el barrio de Palermo Hollywood, además, ocurrió mientras la estrella se encontraba bajo la influencia de algunas sustancias ilícitas que aún no se sabe cómo ni a través de quien obtuvo.

Han salido a la luz diversas versiones sobre la última persona que vio a Liam Payne con vida y cuál podría ser el motivo por el que el cantante decidió arrojarse por la ventana del balcón de la habitación 10 del Hotel Casa Sur Palermo sin que las autoridades argentinas se hayan pronunciado al respecto.

‘Heart Of Gold’, la canción que Shawn Mendes dedicó a Liam Payne

Fue durante la presentación de su nuevo disco en Brooklyn que Shawn Mendes decidió dedicar un tierno mensaje de despedida a Liam Payne, se trata de la canción Heart Of Gold.

Cuando escuché la noticia sobre Liam me sentí completamente devastado Shawn Mendes

De acuerdo con el cantante, Heart of Gold es una canción que habla sobre el duelo cuando alguien atraviesa una pérdida inesperada y dolorosa.

Honestamente, ha pasado un tiempo desde que pensé en ti

Al final no hablamos mucho

No sabía por lo que estabas pasando

Lamento no haber estado allí

Para abrazar a tu mamá en el funeral

Brian dijo que se derrumbó

Pero prometió que sería hermoso

Y cuando éramos jóvenes, no nos importaba

Disparamos a las estrellas, te veré allí arriba

Tenías un corazón de oro, sí

Tenías un corazón de oro

Te fuiste demasiado pronto, estaba fuera de tu control

Debajo de tu piel y

tus huesos Tenías un corazón de oro

No lloré

Ni siquiera sentí el dolor

Pero luego me golpeó de golpe

Cuando hablamos de ti ayer

Cuando éramos jóvenes (cuando éramos jóvenes)

No nos importaba (no nos importaba)

Disparamos a las estrellas (disparamos a las estrellas)

Te veo ahí arriba

Tenías un corazón de oro, sí

Tenías un corazón de oro

Te fuiste demasiado pronto, estaba fuera de tu control

Debajo de tu piel y tus huesos

Tenías un corazón de oro

Cuando éramos jóvenes, no nos importaba

Oh, disparamos a las estrellas, te veo ahí arriba

Tenías un corazón de oro, sí, no nos importaba

Oh, disparamos a las estrellas, sabes que te veré ahí arriba

Tenías un corazón de oro

Quería enviarle mucho amor ahora mismo, esté donde esté. El mundo llora por ti, hermano mío, estamos orando por su hijo y su familia. Te echaremos de menos. Shawn Mendes

La canción fue ovacionada por los fans presentes, incluso algunos la corearon con lágrimas en los ojos y una ola de aplausos en memoria del directioner.