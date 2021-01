Abuelita hace 800 tamales a médicos que le salvaron la vida por Covid-19

Una vez más, ¡gracias a todas las personas que ayudan a los enfermos en esta pandemia! Esta es la historia de Doña Margarita, una señora de 73 años que superó el Covid-19 y para agradecer a todo el personal médico que le salvó la vida les hizo unos tamales.

La abuelita fue internada el pasado mes de abril y estuvo varios días internada con ventilados. Ella prometió que si sobrevivía al Covid-19 les haría unos ricos tamales para Navidad. Ocho meses después cumplió la promesa.

Doña Margarita vive en Los Ángeles, California, y no olvidó su promesa de hacer tamales para los médicos y todo el personal del hospital que la sacaron adelante de este terrible virus.

Esta abuelita cumplió su promesa llevó al hospital Cedars-Sinai los 800 tamales, aunque ella sólo cocinó 500 y 300 los compró.

Es un gran gesto que le está dando la vuelta al mundo, porque no importa de qué forma, pero es importante darles una muestra de agradecimiento a todos esos héroes que llevan meses ayudando a los enfermos por Covid-19. ¿De qué forma les agradecerías tú?

This Great Grandmother is so grateful for the #CedarsSinai team that cured her of covid 19 that she gave them 800 tamales. pic.twitter.com/OZlPgUQwhm

— Dinorah Perez (@dinorah_perez) December 19, 2020