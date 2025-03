Una segunda vida para tu ropa: Descubre “The Next Cycle” de SHEIN

La moda no sólo es lo que llevas puesto, también es el mensaje y las acciones que le regalas al planeta, porque la moda también puede y debe ser responsable. Por eso, hoy queremos contarte de The Next Cycle, la campaña de moda circular de SHEIN, la marca global de moda y estilo de vida, que nos muestra cómo las prendas pueden tener muchas vidas y que vestir como nos gusta también significa cuidar del planeta.

Como consumidoras podemos hacer mucho, y seguramente tú ya lo haces reutilizando, reciclando o comprando con conciencia, pero cuando grandes marcas se suman a este movimiento, el impacto se multiplica. La moda circular ya no es solo una tendencia, es una necesidad urgente.

¿Qué es The Next Cycle?

The Next Cycle es una iniciativa que va más allá de los looks virales o la pasarela, es una exhaustiva campaña de reciclaje y reutilización de prendas; es la forma en la que SHEIN está apostando por un ciclo más consciente para nuestras prendas.

Durante 2024, en sus Pop Up Stores en tres estados de México, SHEIN instaló los The Next Cycle Booths, donde las personas dejaban la ropa que ya no usaban. El resultado fueron 9,530 prendas recolectadas, ¡miles de piezas que ahora tendrán una segunda oportunidad!

En este poderoso ejercicio, SHEIN se unió a Texinova, una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en reciclaje textil, plástico, cartón y papel, que se encargan de todo el proceso, de la magia de The Next Cycle. Para que tengas una mayor idea, podemos decirte que darle una segunda vida a las prendas se llevan a cabo dos procedimientos:

Prendas en buen estado: se lavan, se acondicionan y se donan a personas que las necesitan, como parte del compromiso social de SHEIN.

Prendas que no pueden donarse: se clasifican por tipo de material, se les quitan cierres, botones y otros elementos, y luego se transforman en nuevas fibras para crear hilos o telas que se usarán en ropa nueva.

The Next Cycle también tiene un lado solidario. Por segundo año consecutivo, parte de las prendas recolectadas fueron donadas a organizaciones como CONFE, que defiende los derechos de personas con discapacidad intelectual, y Por Ti Mujer, que apoya a mujeres, niños, indígenas y migrantes en situación vulnerable.

¿Por qué importa la moda circular?

Cada vez que compras una prenda nueva o tiras una vieja, el planeta paga un precio: toneladas de desechos textiles terminan en la basura cada año. Por eso, iniciativas como The Next Cycle son esenciales para reducir el impacto ambiental de la industria de la moda.

Para que puedas ser parte del cambio, mantente atenta a las ediciones de las Pop Up Stores de este 2025, para que puedas formar parte de esta cadena de donación y darle una segunda oportunidad a tu ropa junto con SHEIN, apostar por comprar sólo lo que realmente vas a usar y dale segundas oportunidades a tus prendas: repara, intercambia y regala.