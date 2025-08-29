Una noche de ciencia y glamour para transformar tu piel: así fue el lanzamiento de Vichy en Guatemala

Hay eventos que marcan un antes y un después, y eso fue exactamente lo que ocurrió en el Museo De La Merced, en Guatemala, cuando Vichy Laboratoires presentó su más reciente innovación: el Collagen Specialist 16 Sérum. Un encuentro que mezcló historia, belleza y ciencia para recordarnos que el cuidado de la piel también puede ser un ritual elegante y memorable.

El recinto, lleno de detalles, se transformó en un escenario vibrante con luces en tonos rojos intensos color insignia de este sérum—, donde los asistentes disfrutaron de una cena espectacular y de experiencias diseñadas especialmente. La noche giró en torno a un protagonista: un sérum que promete reforzar la red de colágeno de la piel y combatir 16 signos del envejecimiento, entre ellos la pérdida de elasticidad, luminosidad y firmeza.

La velada alcanzó su punto más alto con la intervención de la reconocida dermatóloga Ángela Guzmán, quien no sólo explicó la importancia del colágeno a partir de los 25 años, sino que también compartió consejos prácticos para potenciar la salud de la piel: desde la protección solar hasta la alimentación y el manejo del estrés. “Hablar, educar y permitir que los invitados probaran el sérum en este escenario fue una experiencia moderna, elegante e íntima, totalmente fuera de lo convencional”, señaló la especialista.

Los estudios clínicos de Vichy lo confirman: 100% de las personas notaron reducción de arrugas y resultados visibles en apenas dos semanas, gracias a su avanzada tecnología Co-Bonding, que combina ramnosa, péptidos específicos y extracto de Maitake. Y sí, durante el touch-and-feel, los asistentes comprobaron que la textura es ligera, de rápida absorción y con un acabado cero graso.

Entre comentarios de asombro y emoción, el lanzamiento dejó claro que el Collagen Specialist 16 Sérum no es solo un producto más: es una invitación a vivir la belleza con confianza, ciencia y estilo. La revolución del colágeno apenas comienza, y Guatemala ya fue testigo de que la piel puede lucir firme, radiante y llena de vida cuando se combina innovación, historia y autocuidado.