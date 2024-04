Tips para maquillarte correctamente si tienes pecas

Las pecas toman protagonismo en las tendencias makeup más recientes, deja de ocultarlas, estos tips te ayudarán a maquillarte correctamente y lucirlas sin prejuicios

Olvídate de cubrir tus pecas con montones de maquillaje, lúcelas con estos sencillos tips y recuerda que antes de aplicar productos de belleza debes proteger tu piel con bloqueador solar ya que las pieles que tienen pecas suelen ser sumamente sensibles a los rayos del sol, la contaminación y los cambios drásticos de temperatura.

Qué tono de maquillaje debo elegir si tengo pecas

Olvídate de ocultarlas y saca el mayor potencial de esta particular manifestación de la piel. No apliques bases densas y prioriza el uso de maquillaje mineral en polvo, este te ayudará a camuflar algunas imperfecciones leves, pero no ocultará por completo tus pecas.

Para lucirlas de forma natural te sugerimos no aplicar iluminadores con glitter, para los rostros con pecas es mejor llevar acabados mate, ya que aplicar brillos podría sobre cargar tu cara y hacerte sentir incómoda, sobre todo si tu objetivo es lucirlas lo más natural posible.

Si tienes pecas los acabados mate te favorecen Getty images

Aunque en Cosmopolitan creemos que el blush no es necesario si tienes pecas, en realidad puedes aplicar uno muy discreto en tonalidades rosas que, gracias al contraste de la melanina en la piel y el rubor, les dará protagonismo a las pecas de tus mejillas y nariz. Evita utilizar tonos rojizos o anaranjados, ya que estos tienden a ocultarlas.

Si quieres hacerlas un poco más visibles, retoca tu mirada con sombras en tonos nude como el beige, rosa e incluso dorados. El truco del iluminador sobre el lagrimal también es infalible, pero asegúrate de darle prioridad a las pestañas con un rímel que aporte volumen y defina.

Para los labios, el color rojo siempre es un básico irrenunciable. Además luce envidiable si eres pelirroja.