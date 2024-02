Un trend de belleza se ha hecho viral en TikTok; consiste en aplicar pecas con la ayuda de un brócoli, ¡te explicamos cómo!

Desde hace tiempo surgió una tendencia de belleza llamada freckling que se viralizó en redes, un proceso en el que se simulan pecas de manera permanente. Se trata de una técnica conocida como micropigmentación de pecas, en la cual se implantan pigmentos entre las capas de la epidermis de la persona para simular estas marcas corporales.

Con el paso de los años el freckling ha mejorado de diferentes maneras y los resultados son tan satisfactorios que distinguir pecas naturales de las artificiales se ha vuelto una tarea sumamente compleja. Utilizando un dermógrafo, el especialista accede hasta el nivel corporal adecuado e implanta el pigmento, el cual se elige dependiendo del matiz corporal de la persona. En un comienzo el efecto se verá un tanto drástico y saltará a la vista. Esto es completamente normal, será cuestión de un par de días para que las tonalidades se suavicen y los tintes luzcan completamente naturales, como si se tratara de un efecto causado por el sol o la genética.

Sin embargo, acaba de surgir un nuevo trend de belleza cuyo objetivo es simular pecas de forma temporal, ¡te decimos de qué trata!

¿Quieres tener pecas? Así es como un brócoli te ayudará a lograrlo

¿Quieres simular pecas naturales? Entonces solo necesitas un brócoli y contorno en crema. La influencer, Natalia Osona, probó este trend de belleza y confirmó que es todo un éxito. Lo único que debes hacer es poner contorno en crema sobre el brocoli y posteriormente aplicar con sutiles toquecitos por el rostro para crear pecas hiperrealistas. Debido a que los brotes del brócoli son blandos e irregulares, los puntitos que simulan ser pecas quedan muy naturales.

“Si el brócoli se lava muy bien, no habría problema en poner en práctica esta tendencia viral. Puede usarse siempre y cuando se desinfecte para que no haya transferencias de bacterias a la piel. Sin embargo, los problemas surgen cuando no hay esa higiene. El brócoli que podemos comprar en el supermercado o en la frutería viene cargado de restos de tierra y residuos de pesticidas e incluso insectos”, explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, para Cosmopolitan España.