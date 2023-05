The Second Self o 5 claves de moda para vivir un verano sin fin

Antes de que el verano nos alcance, prepárate para la estación más luminosa del año con los mejores outfits de la temporada. Conoce las 5 tendencias claves que amarás vestir y le darán colorido a tu guardarropa, dentro de la campaña The Second Self.

A través de la campaña de verano de BIMBA Y LOLA nos podemos sumergir en los conceptos de moda del momento, mientras nos zambullimos en un viaje por un mundo donde el verano nunca llega a su fin, por medio de colores empolvados y una estética de realidad artificial.

En colaboración con la artista, directora creativa y creadora de NFT de origen argentino Pilar Zeta, The Second Self te deja deambular entre imágenes que se duplican, reflejos de estilo y los que nos deslumbran al tiempo que explorar la simetría, la dualidad y la individualidad.

Entre las tendencias clave del verano que sobresalen en la colección Eternal Summer, se pueden apreciar en la campaña The Second Self y que desearás vestir ahora mismo, destacan:

1) Bolso HOBO de rafia: Pareciera que fueron creados con redes de pesca, pero tienen la silueta del modelo estrella de la temporada: el bolso hobo. Disponible en versión chica y extrachica, este complemento iluminará todos tus outfits del momento.

2) Trajes de baño retro

Inspirados en los estilos de los años 50, 60 y 70, los trajes de baño (completos o de dos piezas) de calado retro, escote cuadrado y estampados de corales de gran formato son el must para la playa. Además de que se coordinan a la perfección con las prendas en crochet.

3) Prendas en crochet: Este tejido es una forma encantadora y artesanal de añadir un toque boho chic a cualquier look y es perfecto para el clima cálido y soleado del verano. Además, es transpirable y cómodo. Ya sea en tops o vestidos, es una tendencia clave.

4) Maxijoyería: Aretes, dijes, collares y brazaletes adquieren protagonismo gracias a su colorido flúor y sus figuras naïf, como estrellas, delfines, soles y corales de gran formato. Los accesorios dejan de ser algo secundario para representar un papel estelar.

5) Aprés beach

Para portar antes, durante, alrededor o después de la playa, la colección Eternal Summer de BIMBA Y LOLA contempla prendas en telas livianas, de estampado colorido y siluetas fluidas. Vestidos, caftanes, pareos y pantalones holgados fluyen con el mood del verano, tanto en la ciudad como cerca del mar.

La campaña es una suerte de diálogo creativo entre Pilar Zeta con BIMBA Y LOLA, el resultado es un viaje con un punto de partida definido: un mundo donde el verano no tiene fin.

El surrealismo pop que caracteriza a la creadora sirve como escenario perfecto para desplegar los mejores outfits de la estación, llenos de colorido, contraste de formas y simetría experimental.