The Knu Skool: la evolución del clásico Old Skool reimaginado para el presente por Vans

Sin duda alguna, en el mundo de la moda el calzado clásico de Vans es una inversión atemporal que trasciende las estaciones y las tendencias. Muestra de ello, la marca ha recuperado el icónico estilo skate de finales de los 90 y nos presenta una renovación audaz de su popular silueta Knu Skool.

Esta nueva silueta es una interpretación moderna del estilo clásico de aquella década, definido por sus elementos y estilo chunky, como la puntera, la lengüeta acolchada, las franjas laterales y otros detalles que emana una identidad única e inconfundible, perfecta para las tendencias actuales.

Inspirada en el pasado y pensada en el presente

Pero no solo eso, aún hay más. Esta versión renovada del icónico estilo Old Skool agrega una suela de plataforma, en algunos estilos, para mayor altura, o sin ella si no es lo tuyo…algo que amamos porque esta tendencia en zapatillas deportivas viene triunfando desde hace tiempo y que, además de hacernos parecer más altas, combinan con todo tipo de ‘looks’.

Diseñado con ese estilo chunky que nos encanta desde la punta hasta el talón, esta interpretación moderna del estilo clásico noventero, también cuenta con un empeine resistente, la emblemática suela Waffle de goma, y un Sidestripe™ renovado. Los Knu Skool son la evolución del clásico Old Skool reimaginado para el presente.

Autoexpresión y individualidad

No temas experimentar en la moda, haz de tus Knu Skool de Vans loss aliados perfectos para sobresalir en el pavimento. Explota ese estilo particularmente popular entre street-stylers por igual: su divertida silueta y sus colores permiten una expresión creativa e infinita de quien eres.

Asimismo, esta reinvención viene acompañada con la campaña “This is Off The Wall”, una inyección de energía con la que Vans tiene como objetivo: empoderar a una nueva generación de creativos a medida que se embarcan en su propio camino de autodescubrimiento.

Puedes encontrar los nuevos Vans KNU Skool a partir del 19 de Julio 2023 en vans.mx/knu, Tiendas Vans y distribuidores autorizados.