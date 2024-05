Samadhi Zendejas incursiona en la moda y nos presenta su línea de ropa en la colaboración con SHEIN

Por Jessica Servín Castillo. Sama (como se hace llamar), se dio a conocer internacionalmente con su papel de Jenni Rivera y tras él, le llegaron muchas ofertas para interpretar personajes principales en telenovelas y series de televisión como Vuelve a mí, “Mi sueño es interpretar a una boxeadora, me encanta el box, creo que ahí encuentro una fuga de adrenalina que me hace sentir poderosa”, me dice mientras me enseña la sala de su casa que ella misma decoró. “La verdad no lo hago tan mal, me gusta mucho el interiorismo. Mientras no tenía proyectos y se me empezaban a cerrar las puertas, decidí estudiar diseño de interiores”, nos revela la actriz.

¿Qué te hizo decidirte por la actuación?

Fue un accidente involuntario. Cuado mi hermano empezó a actuar, yo lo seguí. Después hice algunas telenovelas como la de Atrévete a soñar y ahí, me empiezo a dar cuenta de la magnitud que era estar en ese mundo, entonces decido estudiar una carrera porque en ese entonces, el trabajo de actriz en la televisión no era tan inclusivo, el estereotipo de una mujer mexicana en esos proyectos no estaba tan aceptado y yo era muy latina. Pero regresé con una oportunidad muy grande que fue interpretar a Jenny Rivera.

¿Crees que si no hubiera llegado Jenny Rivera, no hubiera pasado nada en tu carrera?

Sé que la vida me trajo de regreso a la actuación con más aprendizaje y madurez para hacer ese papel que me cambió la vida y le agradezco a Dios. Jenny Rivera me ha dejado mucho en lo personal, desde saber que puedo lograr lo que me proponga, hasta el no escuchar a otras personas. Con este proyecto empecé a tener ese voto de confianza hacia mí.

¿Qué te mantiene con los pies en la tierra?

Mi mamá. Todo el tiempo me trae a la tierra. Toco base con ella, siempre me dice que “el éxito es efímero, que son momento de la vida en los que uno se cree especial, pero eso dura poco”. Lo mejor es gozar y disfrutar esos momentos y reconocerte que lo estás haciendo bien y no olvidar que lo que siempre se va a quedar es tu familia.

“No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo”. Samadhi Zendejas

Hablando de moda, ¿cómo defines tu estilo?

Es tomboy porque me gusta la moda cómoda y siempre agregar una prenda sexy. Me gusta atrapar la mirada por algo que traiga. Me gusta mucho usar bodys o crop top. Desde chica me ha gustado enseñar mis piernas, nací con esa coquetería y me gustaba mostrarme así, como la Sama sexy y coqueta que soy, pero siempre con prendas cómodas.

¿Cuéntanos de tu experiencia con este edit de ropa que lanzas con SHEIN?

Siempre tuve ganas de lanzar una línea de ropa y fue muy padre saber y encontrarme con mi identidad, eso es lo que van a ver en esta colección de looks porque todos son muy yo. Creo que cuando ves a tu artista en una revista, sabes que está disfrazada con alguna ropa, pero en esta colaboración no será así porque me dejaron ser muy libre y son prendas básicas que yo uso o usaría para salir con mis amigas, ir a comer, a la playa, a cenar y lo más importante, que cada prenda es un pedazo de mi corazón.

¿Hubo una prenda de la que te enamorarás?

Sí, un crop top. Me encantó, no me lo quería quitar, es muy cómodo y combina con todo, es un básico de mi closet.

¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Me caigo muy bien, como todos tenemos batallas, pero trato de negociar conmigo esos procesos y aceptar que todo pasa, lo bueno, lo malo y trato de disfrutar lo bueno y cuando pasan los malos momentos, estar consciente de que va a pasar.

¿Qué deseas con todas tus fuerzas?

Hacer lo que hizo mi abuela, dejar huella en las personas y que me recuerden como alguien que siempre luchó, porque a veces crees que todo es inmediato por el mundo en el que vivimos y la verdad es que construir algo lleva un proceso y un tiempo y hay que seguir hasta terminar.

¿Te ves el resto de tu vida actuando?

No, no me veo haciéndolo muchos años. Le pongo mucho corazón a cada proyecto y ha sido difícil ser selectiva con los personajes que interpreto, pero todos han sido parte de mi vida, han sido mujeres luchonas y resilientes. Quisiera explorar otra etapa creativa en la producción o dirección, estar del otro lado.

¿Qué lección has aprendido hasta ahora de tu carrera?

A no juzgar y a prepararme para que siempre vengan cosas positivas.

¿En quién o en qué confías?

En la vida, por algo están pasando las cosas que pasan y confió en ello. He aprendido a fluir muchísimo y a ser paciente.

¿Cómo mantener la sonrisa en un día que no ha ido tan bien?

Entendiendo en qué momento te pasó eso negativo y reflexionarlo. Hablar con tus amigas, con tu cómplice, debes de tener con quién hablar y decirle lo que sientes.

¿Eres una mujer feliz?

Sí, después de mis 20 años, empecé a ser feliz porque finalmente me conocí y acepté y comencé a vivir la vida como Samadhi.

¿A quién sigues en las redes sociales?

A todos los que recomiendan tips de viajes. Me encanta viajar y eso me motiva mucho. Ahora estoy viendo a dónde ir con mi mejor amiga.

Si bien Samadhi continúa trabajando constantemente en proyectos interesantes y que dan de qué hablar, como lo ha hecho desde Mariposa de Barrio, prefiere no hablar del amor y concentrarse en su carrera. “Estoy por estrenar una película junto con Luis Ernesto Franco y una nueva serie en una plataforma. Pronto revelaremos los detalles”.

Para este edit de SHEIN, Samadhi colaboró de cerca con el equipo de diseño de la marca, para seleccionar cada pieza de forma que reflejaran su distintivo estilo moderno y auténtico. El edit incluye ropa y accesorios versátiles, que se adaptan a cualquier estilo de vida.