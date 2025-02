Regresa a La Nieve con The North Face: ¿Cómo lucir con estilo y no pasar frío en la nieve?

Por Andrea Sierra. No importa si eres experta en la montaña o si tu idea de aventura es probar algo nuevo, la nueva colección REGRESA A LA NIEVE de The North Face México te lleva a esquiar lugares increíbles con la mejor tecnología para moverte con libertad y verte increíble mientras lo haces. Para comprobarlo, reunieron a un girl squad imparable y se lanzaron a una experiencia de nieve, diseñada para conectar, desafiar y descubrir su versión más salvaje.

Cuando The North Face dice: “REGRESA A LA NIEVE”, no es solo un lema, sino un llamado a la acción. Los anfitriones de la experiencia, Sarahí Arroyo, Marketing Manager de The North Face México y Latam y Octavio Díaz, VP de VF Latam, diseñaron esta experiencia en la que durante cinco días, el equipo vivió la montaña al máximo: clases de esquí con instructores expertos, descensos de vértigo, paseos en trineo dignos de una película y hasta una dosis de adrenalina en el bobsled del Parque Olímpico de Park City.

Y porque una buena aventura también necesita momentos de calma, hubo power stretch yoga en paddleboards flotando sobre aguas termales dentro del Homestead Crater, un rincón secreto de Park City que se convirtió en el escape perfecto.

Un girl squad que inspira

Más que un equipo, este squad representa una filosofía de vida: juntas, llegamos más lejos. Mujeres que se impulsan mutuamente a salir, explorar y descubrir lo que hay más allá de su zona de confort. Con edades y perfiles distintos, pero una pasión en común, explorar sin miedo, estas aventureras probaron la colección SNOW 2025 en su hábitat natural y demostraron que la verdadera magia ocurre cuando te atreves a ir más allá.

Tecnología que desafía los límites

La colección Regresa a la Nieve de The North Face no solo luce espectacular, pues también está diseñada para desafiar el frío sin sacrificar estilo ni movilidad. Entre sus innovaciones destacan:

DWR REPELENTE AL AGUA: un acabado hidrófugo duradero para protegerte de la nieve y la lluvia.

IMPERMEABILIDAD: tejidos diseñados para bloquear la humedad y mantenerte seca en todo momento.

DRYVENT: una barrera de protección impenetrable contra la humedad para un confort total.

HEATSEEKER™️ECO: aislamiento sintético con fibras de núcleo hueco que ofrece calidez sin peso extra.

Desde chamarras térmicas y bibs para esquiar hasta guantes, gorros y base layers, cada pieza está creada para que te muevas con total libertad, sin importar si te deslizas montaña abajo o disfrutas un après-ski con vista de ensueño, porque, recuerda: “No existe el mal tiempo, solo el outfit inadecuado”. Y con SNOW 2025, eso no es un problema.

Porque regresar a la nieve es encontrarte contigo misma

Este viaje no solo se trató de poner a prueba la colección, sino de crear conexiones reales: charlas junto al fuego, cenas en los spots más cool de Park City y esa sensación de comunidad que define a The North Face. Y es que explorar no es solo moverse, es descubrir quién eres en el proceso.

Mientras los demás se guardan del frío, nosotras nos adentramos a él. Deslízate, ve más rápido y sonríe; porque el frío puede incomodar, pero la emoción lo supera, así que abraza la incomodidad con la tecnología adecuada y, con el espíritu aventurero, estarás lista para regresar una y otra vez.

¿Lista para tu próxima aventura?