Pinky cheeks: El truco de maquillaje favorito de las francesas

La tendencia ‘pinky cheeks’, es el nuevo trend de maquillaje que ganó popularidad gracias a la serie de Emily in Paris, ¡aquí te decimos cómo obtener un color natural en tus mejillas para la primavera!

La industria de la belleza día con día toma más fuerza, constantemente están saliendo nuevas formas de modificar las rutinas de maquillaje para obtener resultados más estéticos. Gracias a Lily Collins, que nos hizo ver la importancia de los pómulos y las mejillas en el makeup, llegó la tendencia pinky cheeks, una nueva manera de darle más color a tu rostro.

Dale vida a tus mejillas con la tendencia pinky cheeks

Varias celebridades como Hailey Bieber, Jennifer Lopez y Kendall Jenner han utilizado este maravilloso truco de maquillaje para crear looks minimalistas y naturales. ¡Resulta increíble lo que puede hacer un poco de blush aplicado correctamente!, si no tienes idea de cómo realizar esta nueva tendencia, continúa leyendo y no te arrepentirás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner)

¿Cómo puedo lograr este efecto sin parecer un payaso?

Para comenzar cualquier maquillaje, es necesario que hidrates tu piel (este punto es indispensable si quieres lograr el efecto adecuado). Puedes incluir en tu rutina un poco de agua de rosas para mantenerte fresca todo el tiempo. Aplica tu base, con el rostro ligeramente húmedo para tener un mejor resultado. En este paso está el verdadero secreto para obtener pinky cheeks; debes sonreír de manera exagerada para localizar la parte más sobresaliente de las mejillas, después, pon un punto de referencia en el área prominente del pómulo, por último, difumina delicadamente hasta conseguir que el producto se vea uniforme. No olvides sellar el maquillaje con un spray fijador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lily Collins (@lilyjcollins)

¿Qué tipo de blush debo usar?

Es recomendable que utilices un producto en polvo, sin embargo, si eres de piel seca, es mejor usar un rubor líquido para darle un toque más natural a tus mejillas. Si no sabes que marcas usar, te recomendamos Nars, MAC, o Too Faced, ya que sus artículos tienen buena cobertura y duración.

Foto: Nars

Intenta cosas nuevas, aplica esta técnica de maquillaje para obtener el color de mejillas que siempre soñaste, con el equilibrio perfecto. Recuerda que el resultado depende mucho de tu tono de piel.