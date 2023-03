Los outfits y prendas comfy están cada vez más en tendencia, y ¿cómo no?, si son las francesas quienes imponen nuevos trends de manera recurrente. Y es que los giros y las tranformaciones en los atuendos de acuerdo a la temporada en la que nos encontremos es uno de nuestros momentos favoritos del año, pero el estilo que acaban de innovar en Francia sin duda alguna se convertirá en tu favorito.

Te lo advertimos: si adoras Netflix, tu cama y los domingos caseros, entonces no podrás soltar esta nueva moda porque prácticamente se basa en no quitarte la pijama. Así como lo oyes, pijamas all day!

Foto: Getty Images

Este trend que consiste en combinar pijamas con abrigos, trench coats y chándales, está dominando las calles parisinas y definitivamente queremos probarlo muy pronto, ¡te decimos en qué consiste esta tendencia bautizada como Netflix-baguette-Netflix’!

Netlfix-baguette-Netflix: el trend parisino que debes adoptar si amas estar en pijama

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter publicó en la red social un mensaje curioso sobre la moda que estaban adoptando algunas parisinas. En la publicación aparecía una mujer paseando por París mientras vestía un abrigo de borrego sobre su pijama color fucsia con estampado y unas orejeras que complementaban su outfit.

“Cada vez veo más en París eso de salir en pijama a por el pan o a pequeños recados los fines de semana. Me dicen que lo llaman NBN, Netflix-Baguette-Netflix. Seguro que no es solo aquí".

Cada vez veo más en París eso de salir en pijama a por el pan o a pequeños recados los fines de semana. Me dicen que lo llaman NBN, Netflix-Baguette-Netflix. Seguro que no es solo aquí. Hasta ahí puedo leer. pic.twitter.com/2Nkf4vx8aq — Olatz Simón (@SimOnTheWay) January 22, 2023

Pero la realidad es que esta moda ha sido vista también en Estados Unidos, pues no solo los jóvenes y niños, sino también los adultos, salen a la calle con sus pijamas cubiertas por abrigos y complementadas con botas UGG o chanclas domingueras (¿a quién no le gustan las chanclas domingueras?).

¿Cómo adoptar este trend?

Fácil: sal de tu cama, no te quites la pijama y agrega un abrigo, un chandal, un teddy coat, una gabardina o tu blazer favorito (que de preferencia te llegue a los tobillos) a tu atuendo effortless. Te recomendamos que el complemento de tu pijama sea de color gris, beige, negro o café, o en su defecto, de un color llamativo, como el rosa o el amarillo.

El truco está en los complemento y accesorios, es decir, el abrigo, los zapatos y la bolsa que utilices son de vital importancia. Éstos deben combinar e ir muy ad hoc a tu look dominguero.

¿Y los zapatos?

Te recomendamos utilizar las Moon boots que están en súper tendencia, las clásicas botas afelpadas o bien unas cowboy boots, pero si lo tuyo son las chanclas de pata de gallo, ¡también son súper bienvenidas!

Y recuerda: no está mal si parece que tu novio acaba de prestarte su outfit y tampoco errarás si tu atuendo parece improvisado, ¡ese es el punto! ;)