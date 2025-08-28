Monedas antiguas: la joya vintage que regresa para darle un toque único a tus looks

La moda este año nos ha dejado claro que mirar hacia atrás es la mejor manera de avanzar. Desde el regreso del preppy look hasta el auge de los cortes de pelo clásicos, algo nos ha quedado claro: lo vintage nunca pasa de moda. Y en medio de esta ola de nostalgia, un símbolo inesperado está haciendo su regreso triunfal: las monedas antiguas.

Aunque en la historia de la joyería no siempre han sido protagonistas, Pandora llega con una propuesta fresca para hacer de esta pieza un must have de tu alhajero. Es por eso que la colección Pandora Talisman logra conectar lo antiguo con lo contemporáneo.

Cortesía

Las monedas antiguas como tu statement piece de este otoño 2025

Esta colección se inspira directamente en las monedas clásicas y las transforma en símbolos modernos que funcionan como talismanes personales. Sumándose a la tendencia de este año de no querer imitar el pasado, sino de interpretarlo y adaptarlo a cada una de nosotras. Es por eso que recurren a materiales como plata de ley, chapado en oro de 14k, acabados mixtos y detalles como nácar para darle un giro fresco y moderno.

Cortesía

Las piezas llevan inscripciones en latín como amor vincit omnia (“el amor lo conquista todo”) o per aspera ad astra (“a través de las dificultades hasta las estrellas”), que convierten cada joya en un recordatorio de resiliencia y fuerza interior. El resultado son collares y charms que no solo elevan un look minimalista, sino que también se convierten en statement pieces.

Cortesía

Con Pandora Talisman, las joyas se convierten en un recordatorio constante de que lo clásico nunca desaparece, solo evoluciona. Este otoño, las monedas antiguas no son solo para admirarlas en museos o para estar escondidas en cofres al fondo del mar; también se convierten en nuestro mayor aliado para elevar tu street style y reinterpretarlas como los amuletos modernos que complementan tu esencia.