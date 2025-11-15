Macarena García: “Mi mayor acto de rebeldía es elegir ser feliz”...

Por Jessica Servín Castillo

Fotos: Germán Nájera + Iván Flores

Styling: Jerónimo O’Reilly

Desde que era niña, Macarena García sabía que interpretar era algo más que un oficio. “Para mí ser actriz es conectar. Últimamente me ha pasado mucho con esa Maca chiquita que jugaba a hacer mil cosas en su cuarto, con sus amigas, con mi hermana… jugar”. Esa conexión con su infancia es, en muchos sentidos, la brújula que guía su carrera. La hemos visto brillar en teatro, cine y televisión, pero hoy, el escenario la llama con más fuerza que nunca. “Estoy disfrutando muchísimo el teatro. Estoy de gira con Siete Veces Adiós y ha sido una experiencia increíble. La gira tiene algo muy especial, es una energía distinta que me emociona y me mueve”.

Cuando se trata de elegir proyectos, Maca no duda: se deja llevar por la intuición. “Hay algo que se enciende dentro de mí al leer un guion o cuando me platican del proyecto. Es una emoción inmediata que no siempre puedo explicar”. Aunque su equipo la acompaña en la toma de decisiones, ella confía profundamente en esa chispa interna.

Más allá de los reflectores, Macarena es una joven que busca equilibrar sus pasiones. A sus 25 años, está por culminar su carrera en Psicología, una faceta poco conocida, pero profundamente significativa para ella. “Es una parte de mi vida que no es muy pública, pero que disfruto mucho. Me encanta estudiar, soy muy nerd”, confiesa entre risas. Su intención no es solo ejercer, sino contribuir a una conversación sobre salud mental que, desde su posición, considera vital: “Quiero comunicar un mensaje de salud mental bien informado. Es algo que me importa muchísimo”.

Su visión de éxito ha evolucionado. “Mi mayor objetivo hoy es ser feliz. Suena básico, pero es real. Vivimos en una época donde todo se trata de cumplir, de lograr. Hace poco leí La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, y entendí que mi forma de rebelarme ante esa exigencia constante es buscar la felicidad, darme tiempo para respirar, disfrutar, agradecer”.

Maca tiene muy claro que la actuación es su pasión, pero no su identidad completa. “Mi trabajo me hace sentir realizada, pero no es lo único que soy. Tengo la fortuna de tener amigas fuera del medio, y cuando no estoy trabajando, trato de desconectarme del ruido. Vivo mi vida como una chica normal, priorizando lo que realmente me hace bien”.

CONSTRUIR, INSPIRAR Y ABRIR CAMINO

En cada proyecto, Macarena se permite vivir nuevas versiones de sí misma. En su papel de Lucía en Accidente, cuya segunda temporada se estrena este diciembre, la actriz explora el duelo desde un lugar profundamente humano. “Lucía representa una lección de resiliencia. La serie habla sobre cómo enfrentamos la pérdida, y cómo cada quien lo vive a su manera. Me dejó una enseñanza clara: hay que ser amables, porque nunca sabemos por lo que está pasando el otro”.

Ser mujer joven en la industria del entretenimiento —y en el mundo— es una experiencia compleja, pero también profundamente inspiradora para ella. “Me siento emocionada de formar parte de una generación de mujeres que toma decisiones importantes. Quiero hacer que el camino para las que vienen sea aún más bonito, gracias a las que caminaron antes que yo”. Se refiere también a sus compañeras actrices como una red de contención, admiración y aprendizaje constante. “Me inspiran todos los días”.

La amistad, en este proceso, es una fuerza creativa. “Mis amigas me ayudan a mantenerme sana. Creo que para tener un buen proceso creativo, una tiene que estar bien, crear desde el amor y desde la alegría”.

UNA CONEXIÓN ESPECIAL

Y en medio de esa búsqueda, también hay espacio para la belleza. Pero no una belleza estándar, sino una auténtica, que va más allá de lo físico. “Las personas más bellas que he conocido me hacen sentir paz, confianza, seguridad. Esa es la belleza que yo admiro y a la que aspiro”.

Como embajadora de Pandora, una firma que celebra la memoria a través de joyas, Maca conecta desde lo emocional. “Tengo mi brazalete lleno de charms que representan momentos importantes: viajes con mi mamá, con amigas, recuerdos con mi hermana… Esa conexión emocional con la marca es muy especial para mí. Me encanta que sea una joyería pensada para usarse todos los días”.

Pero además de su brazalete, Maca nos confieza que es muy fan de los anillos. “Me siento desnuda si salgo sin ellos. No me apego a una pieza en específico, me gusta mezclar oro con plata, jugar. Aunque estoy obsesionada con un collar de la última colección Talismán. Sale en muchas fotos porque no me lo quito, junto con un anillo plateado con un corazón grande que también uso todo el tiempo”.

Al hablar del amor, otro tema recurrente en sus papeles, Maca es honesta: “Antes soñaba con una historia que no se cuestionaba mucho. Ahora me pregunto más qué quiero, quién quiero ser en una relación. En este momento, las historias de amor más grandes que tengo son con mi familia y mis amigas”.

Con varios proyectos en puerta —una serie grabada en Colombia, otra en Uruguay, Macarena García sigue creciendo con autenticidad, sin prisa, pero con propósito. Sabe que el camino no se trata solo de llegar, sino de habitarlo. Y en ese trayecto, lo tiene claro, su mayor motor no es la perfección, ni el éxito medible. Es el gozo, la honestidad, y la felicidad como un acto de rebeldía.

Finalmente, le pregunto por su hack de belleza: “Siempre intentar tener una sonrisa”.

Macarena García Cosmopolitan

Total look, Maje. Joyería, Pandora Talisman. Botas, Regina Romero

Macarena García Cosmopolitan

Total look, Maje. Joyería, Pandora Talisman. Botas, Regina Romero

Macarena García Cosmopolitan

Top, Stevan Valencia. Falda, Cos. Joyería, Pandora Talisman.

Macarena García Cosmopolitan

Chamarra y cinturón, Amiri. Camisa, Simorra. Shorts, Fendi. Joyería, Pandora Talisman.

Macarena García Cosmopolitan

Camisa, Serrer. Falda, Raquel Cuevas. Joyería, Pandora Talisman.

Macarena García Cosmopolitan

Abrigo, Merkaba. Top, Simorra. Lentes, Cos. Joyería, Pandora Talisman.

Makeup: Vicente Montoya

Asistente de makeup: Mocte Montoya

Pelo: Omar Álvarez para Dyson

Asistente de styling: Fernanda Olvera

Locación: Alexander Hotel

