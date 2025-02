La nueva colección ‘Dolphin’ de H&M está creada por Alex Bovaird, diseñadora de vestuario de The White Lotus

Cuando una serie tiene un impacto visual tan fuerte como The White Lotus, es imposible no querer llevar un pedacito de su estética a la vida real. La icónica paleta de colores, las siluetas effortless y ese aire de lujo relajado ahora cobran vida en la colección Dolphin de H&M, inspirada en los looks que marcaron la serie.

En entrevista exclusiva, hablamos con la mente maestra detrás del vestuario, Alex Bovaird, para conocer el proceso creativo que tradujo la esencia de la serie en una colección ready-to-wear. Desde la psicología detrás de cada personaje hasta la magia de los mood boards que dieron vida a esta colaboración, nos sumergimos en el universo sartorial de una de las ficciones más cool de los últimos tiempos.

¿Cuál fue tu proceso creativo para seleccionar los elementos de la serie que mejor se traducirían en tu colaboración con H&M?

Me fijé en lo que más mencionaba la gente sobre mi trabajo de vestuario en la serie y tomé eso como punto de partida: piezas llamativas, audaces, atrevidas, divertidas, eclécticas, vibrantes, sensuales, sofisticadas y juguetonas. También utilizamos los mood boards que diseñé para la serie como inspiración.

¿Cómo incorporaste las tendencias actuales en las piezas de la colección sin perder la esencia de la serie?

Confié en H&M para la parte de predicción de tendencias, pero creo que logramos capturar un estado de ánimo romántico que encaja perfectamente tanto con la serie como con el momento actual en la moda.

¿Cómo lograste capturar la esencia de los personajes en esta colaboración?

Tanto los personajes de la serie como la colección nacieron de las mismas inspiraciones: los paisajes de Tailandia, la sensación de un paraíso escapista y una estética vintage de otro tiempo. Usamos los mismos mood boards para ambos, así que la colección de H&M y el vestuario de la serie son como hermanas.

The White Lotus tiene una estética visual muy distintiva. ¿Cómo te aseguras de que el vestuario de cada personaje cuente su propia historia sin necesidad de palabras?

Cada personaje viene de diferentes partes del mundo, con distintos orígenes y motivos para estar en The White Lotus. Pensamos en la psicología detrás de cada uno de ellos e incorporamos todo eso en lo que llevan en su maleta.

¿Hay algún diseñador o época de la moda a la que siempre recurras como referencia en tu trabajo?

Me encantan los años 60 y 70, cuando la gente aún se arreglaba para viajar, para cenar y para llevar una versión más pulida de sí mismos por el mundo.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere expresar su personalidad a través de la moda, como lo hacen los personajes de la serie?

Usa lo que te haga sentir bien, compra ropa de segunda mano y deja espacio en tu maleta para descubrir cosas nuevas en tus viajes, cuando estás libre de tu identidad habitual.

En tu opinión, ¿qué hace que un look sea realmente inolvidable en pantalla?

Uno que encaje perfectamente con el estado de ánimo, que sirva a la historia y a la emoción, pero sin esforzarse demasiado. Es más fácil lograrlo cuando los personajes tienen la oportunidad de arreglarse.