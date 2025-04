Kenia OS y los secretos detrás de su Pelo Pantene

La cantante y estrella digital mexicana Kenia OS se ha convertido en un referente de estilo para millones de seguidores. Su carisma, talento y autenticidad han conquistado no solo los escenarios y las redes sociales, sino también el mundo de la belleza. Porque sí, además de su voz única, hay algo que brilla con luz propia: su pelazo que está siempre radiante en cada aparición.

Detrás de ese pelazo de impacto hay una historia de evolución y autoexpresión. A lo largo de su carrera, desde sus primeros pasos como influencer hasta consolidarse como una de las voces más influyentes del pop latino, Kenia ha experimentado con todo tipo de looks: cortes atrevidos, tonos fantasía como rosa o azul, y peinados que reflejan cada etapa de su crecimiento personal y artístico.

Pero su cabello no es solo un atributo estético. Es parte de su identidad. Un símbolo de fuerza, libertad y autenticidad. Hoy, esa conexión tan poderosa con su pelo se traduce en un nuevo capítulo: Kenia OS es oficialmente la nueva embajadora de Pantene.

“Ser embajadora de Pantene era una meta que tenía desde hace mucho tiempo, así que cuando se dio fue un sueño hecho realidad. Siempre supe que quería trabajar con esta marca porque es icónica y porque mujeres increíbles que admiro muchísimo también son Chicas Pantene”, nos contó en exclusiva para Cosmo.

El amor por su cabello y la enorme responsabilidad que conlleva ser la cara de una de las marcas de cuidado de pelo más importante a nivel mundial, sin duda representa un gran reto para Kenia.

Asumir este rol no es menor. Representar a una de las marcas de cuidado de pelo más reconocidas del mundo implica no solo un nuevo logro profesional, sino también un compromiso real con el amor propio y el empoderamiento femenino.

“Si antes me preocupaba por cuidar mi pelo, ahora el compromiso es el doble. Para mí, cuidar mi pelo y llevarlo con orgullo es un acto de amor propio porque cuando nos sentimos bien con nuestro pelo, nos sentimos imparables”, confiesa la cantante.

Nos sentamos a platicar con Kenia Os y en exclusiva nos reveló sus secretos para mantener ese pelo increíble.

1. La importancia de estar hidratada

Un tip de belleza que siempre comparto es tomar muchísima agua. Hacer algún ejercicio que te guste, alimentarte de manera saludable y, algo que me funciona mucho, a pesar de que quizás no traiga mucho maquillaje o esté muy arreglada, es tratar de siempre tener el pelo arreglado: si está lindo, cambia muchísimo cómo te ves. En realidad no tengo muchos secretos, creo que comparto demasiado con mis fans .

No solo la piel lo nota: beber al menos dos litros de agua al día mantiene el pelo más saludable y radiante. Trato de beber mi primer litro antes del mediodía para llegar a mi meta.

2. Styling sin culpa

Siempre uso un protector térmico cuando uso la plancha o secadora, porque cambio de look con frecuencia y me hago diferentes peinados, por eso no puede faltar en mi rutina de cuidado, ya que el calor de las herramientas para pelo pueden resecarlo y maltratarlo.

3. Dale vitaminas a tu pelo

Sí, si quieres tener un pelo sano y espectacular, también debes darle vitaminas, recuerda que el cuero cabelludo también es piel. Si estás preocupada por problemas de caída, dale un boost de vitaminas a tu pelito con el Tónico Capilar Pantene Biotinamina B3 Anticaída y Nutrición.