Suscríbete
Moda y Belleza

Glass Skin en invierno: cómo lograr piel luminosa aunque haga frío

Aunque el invierno suele apagar la piel, el efecto glass skin (esa luminosidad jugosa y natural) sí es posible si ajustas tu rutina al clima. Aquí te explicamos cómo lograr ese brillo saludable sin que la piel se irrite, se reseque o se vea acartonada.

November 15, 2025 • 
Leilani Aviles
glass skin skincare piel rostro cara mujer

...

Klaus Vedfelt/Getty Images

1. Limpieza suave para no retirar tus aceites naturales

El frío vuelve la piel más sensible. Cambia los limpiadores espumosos por fórmulas cremosas o geles suaves. Esto evita resequedad y prepara la piel para absorber mejor los productos hidratantes.
Tip: si tu piel se siente reseca después de lavar, no es el limpiador adecuado.
Tip 2: si estás sufriendo en un día muy frío y no quieres mojar tu rostro con agua helada para limpiarlo, puedes usar toallitas húmedas o limpiar tu rostro con varios algodones y tu limpiador, agua micelar, etc.

2. Hidrata por capas (la clave del glass skin)

El glass skin depende más de la hidratación que del brillo superficial. Usa productos ligeros en capas:

  • esencia hidratante
  • suero con ácido hialurónico o pantenol
  • crema nutritiva

La hidratación por capas retiene mejor la humedad en invierno y deja la piel flexible.

3. Ingredientes que sí funcionan en invierno

Prioriza activos que iluminan sin irritar:

  • Niacinamida (reduce opacidad y refuerza la barrera)
  • Ceramidas (evitan la pérdida de agua)
  • Ácido hialurónico (hidrata a profundidad)
  • Centella asiática (calma la piel)

Evita exfoliantes agresivos o retinoides fuertes si tu piel está seca o sensible durante el clima frío.

4. Sellado final: cremas más densas y aceites faciales

El paso más olvidado: sellar la hidratación. En invierno, tu piel pierde agua más rápido, así que una crema más rica o unas gotas de aceite facial ayudan a dejar ese acabado luminoso sin parecer grasoso. Tip: si usas aceite, aplícalo al final, nunca antes de los sueros.

5. SPF todos los días (incluso si no hay sol)

Los rayos UV atraviesan nubes y ventanas, y son los responsables número uno de piel apagada y envejecimiento prematuro. Un buen SPF deja el look final más uniforme y refleja mejor la luz.

6. Truco express para días grises

Si tu piel está muy opaca, mezcla una gota de iluminador líquido con tu crema hidratante. No se verá maquillaje, solo un brillo saludable y natural.

Reflexión Cosmo

La piel luminosa no depende del clima, sino de cómo la cuidas. El frío puede secar, irritar y opacar, pero con la hidratación correcta tu piel puede mantenerse radiante, suave y llena de vida. El glass skin es menos un look… Y más un hábito.

Leilani Aviles
Te sugerimos
celulitis piernas mujer
Moda y Belleza
🍑 Celulitis: lo que nadie te contó… ¡Pero necesitas saber urgentemente!
November 13, 2025
 · 
Leilani Aviles
pelo cabello navidad corte peinado
Moda y Belleza
¡Adiós al pelo aburrido y recto! Checa estos 4 cortes con movimiento y prepárate para Navidad...
November 13, 2025
 · 
Leilani Aviles
el-buen-fin-2025-llega-a-shein-esto-es-lo-mas-trendy-que-querras-en-tu-closet.jpg
Moda y Belleza
El Buen Fin llega a SHEIN: esto es lo más trendy que querrás en tu clóset
November 06, 2025
 · 
Cosmopolitan
Perfumes.jpeg
Moda y Belleza
Cómo lograr que el aroma de tu perfume dure más
March 07, 2025
 · 
María Dávalos