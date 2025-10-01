Suscríbete
Moda y Belleza

Este es el color perfecto para tu manicure de otoño 2025

September 30, 2025 • 
María Dávalos
manicure-borgoña.png

El color borgoña no solo es precioso, también sera tu mejor aliado en otoño para tus diseños de uñas

Getty Images

El color borgoña no solo es precioso, también sera tu mejor aliado en otoño para tus diseños de uñas

El otoño siempre trae consigo tonos cálidos, elegantes y sofisticados que elevan cualquier look. Este año, el protagonista indiscutible en uñas es el borgoña, un color clásico y versátil que se ha convertido en la elección favorita para quienes buscan un manicure que estilice las manos y combine con cualquier outfit.

El borgoña es ese color que nunca pasa de moda. Su versatilidad lo hace perfecto para looks casuales, formales o incluso festivos. Además, es un tono profundo que da la ilusión de manos más estilizadas y elegantes, convirtiéndolo en el aliado ideal para quienes buscan un toque sofisticado sin esfuerzo.

Si eres fan de lo clásico y fácil de llevar, el manicure monocromático en borgoña será tu favorito. Con una sola capa de color puedes lograr un look elegante y atemporal que se adapta tanto al día como a la noche.

Ahora bien, si eres de las que ama experimentar con el nail art, agregar pequeña pedrería metálicos dorados o plateados sobre una base borgoña puede darle a tu manicure un aire moderno y glamuroso.

Al final del día, el borgoña es uno de esos tonos que se adaptan a todos los tonos de piel y formas de uñas. Favorece especialmente a quienes tienen uñas medianas o largas, ya que su profundidad estiliza aún más. Además, combina con la mayoría de los colores de ropa otoñales como beige, café, verde bosque y negro, lo que lo convierte en un básico imprescindible.

diseño de uñas manicure en color borgoña manicure otoño 2025 tendencias otoño 2025
María Dávalos
María Dávalos
Te sugerimos
Dakota-Johnson.jpg
Moda y Belleza
Glossy Chesnut: el tinte de pelo que estiliza y rejuvenece al instante
September 09, 2025
 · 
María Dávalos
blusas
Moda y Belleza
Blusas y tops que marcarán tus looks de otoño
August 14, 2025
 · 
Lu Dávalos
faldas-largas-para-otoño.jpg
Moda y Belleza
Las faldas largas llegaron para dominar el otoño 2025
August 21, 2025
 · 
María Dávalos
diseños-de-uñas-en-color-rojo.jpg
Moda y Belleza
5 diseños de uñas rojas fáciles y bonitos que vas a querer llevar todo el año
August 11, 2025
 · 
María Dávalos