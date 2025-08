El manicure francés que combina mate y glow

Durante décadas hemos visto distintas alternativas de cómo usar el french manicure, pero ahora llega una que combina lo mejor de dos estilos. Sin duda es un estilo minimalista, clásico y que va bien con todo, pero a veces queremos darle un giro. Por ello, aquí te dejamos distintas opciones para llevar este diseño.

Un french no tan predecible

Después de combinar colores o texturas esta manera destaca por jugar con los acabados. El brillo permite que la punta destaque mientras que el esmalte mate le da un toque aterciopelado al resto de la uña, es un balance entre lo natural pero a la vez lo elegante.

Cómo llevarlo

- Forma: La mejor manera de lucir este diseño es con las uñas en forma de almendra o también ovaladas. Debido a la curva, esto permitirá que resalte más la punta.

- Colores: Puedes utilizar las combinaciones que quieras ya que el foco se lo llevará el contraste entre el mate y el glow. Sin embargo, puedes optar por algo monocromático, colores nude o diferentes tonos para la punta y el resto de la uña, dándole dinamismo.

Estos son algunos ejemplos que se adaptan a cualquier gusto gracias a una gama amplia de tonalidades acorde a los colores que más te guste llevar en tu manicure:

Pinterest

- Extra: Pídele a tu manicurista que agregue un top coat brillante únicamente en la punta y un sellador mate resistente para una mejor duración. Es importante mencionar que al aplicar el sellador, la sensación será distinta al meter la mano a la lámpara. Si eres muy a la luz de éstas lo más probable es que arda un poco mientras seque el esmalte matificador. Lo ideal es sacar y meter tu mano las veces que sean necesarias hasta que esa incomodidad ya no esté presente.

Lo clásico no tiene que ser aburrido

Actualmente hay un sinfín de diseños para uñas que vemos en redes y sin darnos cuenta hay momentos en los que ya son tantas ideas que no nos decidimos por ninguna. Este french glossy mate es una manera que te salvará si no quieres algo tan saturado pero quieres algo diferente para que no se vea demasiado sencillo.