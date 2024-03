Te dejamos una pequeña guía para que finalmente descubras cuál es tu verdadero estilo personal

Vamos a empezar con una simple imagen: piensa en tu clóset ideal como la maleta que empacarías para un viaje con el itinerario “tomar fotos chic en cada spot”. Tal vez llevarías tu vestido favorito, los jeans que te quedan como un guante y unos tenis para usar en todas partes; claramente nunca la ropa que has guardado sin usar por dos o más años. ¿Cuál es la lección aquí? El estilo personal se trata de curación, de quitar las piezas que no se sienten bien e invertir en las que sí todos los días. Ahora, vamos hacia allá...

Por Cassie Anderson

¿Cuál es tu estilo personal? Descúbrelo siguiendo estos 6 pasos

Vacía los cajones de tu clóset.

Conserva solo las mejores piezas y dona las demás. El resto es la base y los planos de lo que te atrae y deberías comprar más. Este proceso también te ayudará a darte cuenta de que tienes más outfits que te gustan de lo que pensabas. Te lo prometo.



No permitas que las redes sociales desvíen tu dirección

Nuestras vidas digitales están contaminadas con todos esos “link en la bio”. Yo estoy aquí para desinfluenciarte. Corta el ruido y empieza tu wishlist haciendo moodboards en Pinterest solo con aquellas fotos que más te inspiren. Comprar tendencias desde el buscador de Instagram está bien solo si verdaderamente te gusta y te ves usándolos en el día a día, y comprar algo solo porque todo el mundo lo tiene es la manera más rápida de perder tu estilo personal.

Mira a tu alrededor si te sientes perdida

Las texturas y colores que amas están en tu casa y hasta en los programas que ves y la música que escuchas. Construir desde estos otros modos de expresión personal hará que tus elecciones de moda se sientan naturales. También puedes deshacerte de las cosas que ya no van contigo –sí, sabes qué no te gusta ya en realidad–; digamos... las almohadas con animal print: probablemente no te atraiga la ropa con el mismo print



Recuerda que los *esenciales* son sugerencias

Necesitas diferentes categorías con las cuales te identifiques, pero no es necesario tenerlas todas. No hay regla que diga que necesitas todo tipo de t-shirts en tu clóset

(tal vez prefieres playeras boxy u oversized, mientras que tu mejor amiga usa un baby-doll top y está bien). Enfócate en los outfits que te hagan sentir segura y no te dejes llevar por la compra de clósets completos si no te encanta cada pieza. ¿Y qué si la mayoría de la gente dice que un blazer no es negociable? Tal vez tú lo odias y nunca lo usarías. ¡Entonces omítelo desde ahora!

Evita catalogarte

Cuando vayas de compras juega a disfrazarte. ¡De verdad! Pruébate absolutamente T-O-D-O. Sal de tu zona de confort. Agarra un color vibrante, pruébate algo con print, deslízate en una silueta por completo diferente: así es como descubrirás nuevas estéticas que te funcionarán y otras que no... o no tanto. Se supone que el estilo evoluciona y crece, al igual que los humanos. No tienes que escoger un vibe ni seguir con el mismo por la eternidad. ¡Puedes adoptar cualquiera! Grunge un momento, minimalista el siguiente, cottagecore más tarde.



¡Compra de segunda mano!

El vintage es una las formas más económicas de renovar tu look y también es una excelente manera de encontrar piezas interesantes. Ya sabes, ir a tiendas de segunda mano es 100% ecofriendly. Aparte, estos artículos son siempre más exclusivos que todo aquello en los aparadores del centro comercial o que los demás pueden comprar en línea en el momento (sorry, tenía que decirlo). Y bueno, ahora, seguro sí tienes tu propio look.