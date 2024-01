Criying makeUp ¿En qué consiste la tendencia beauty que impone Regina George en Chicas pesadas?

Criying MakeUp, la tendencia de maquillaje perfecto para llorar, idea de Regina George...

Regina George es y será siempre un referente de la moda en la North Shore High School y es que la líder de Las plásticas sabe cómo imponer estilo entre sus compañeras y admiradoras quienes no le quitan los ojos de encima e imitan su comportamiento y las tendencias que lleva siempre consigo.

Si aún no has visto Chicas pesadas, el musical —que por cierto se estrena hoy 10 de enero en México— no vamos a spoilearte, pero queremos que conozcas una de las propuestas beauty que Regina George impuso en la escuela durante esta última entrega de la exitosa cinta.

Criying MakeUp, la tendencia beauty que impone Regina George

Si ya viste la primera película de Chicas pesadas (2004) sabes que Regina George siempre logra lo que se propone y en Mean Girls, el musical lo volvió a hacer. Aunque esta propuesta beauty estuvo en tendencia hace algún tiempo, hoy regresa a nosotras gracias a la Abeja Reina ¿pero, en qué consiste?

La evidencia de llanto sobre nuestro rostro se ha vuelto una tendencia de maquillaje realista que debes intentar una vez en tu vida, se llama criying makeUp:



Labios rosados y humectados por la presión sanguínea

Ojos y nariz ligeramente enrojecidos e irritados

Efecto brilloso en la piel para simular lagrimas sobre las mejillas

¿Cómo conseguir el efecto criying makeUp?

Labios

Se trata de una tendencia muy similar al maquillaje natural, por lo que puedes utilizar pequeños toques de lipstick rojizo o rubor en barra color rosado o coral sobre los labios, recuerda que debe verse sumamente natural por lo que te sugerimos darle un efecto difuminado.

Aplica un tono ligeramente rojizo sobre los labios Getty images

Ojos

Cuando lloramos la mayor evidencia se encuentra en los ojos, por supuesto, así que debes esforzarte en conseguir una aplicación muy detalla en esta zona para la que puedes usar el mismo tono rosado o coral para delinear la mirada por arriba y por abajo.

Aplica un poco de glitter líquido transparente para sellar el delineado y darle efecto mojado.

La máscara de pestañas es opcional, sin embargo, le dará más punch a tu look si aplicas un poco y la dejas fluir levemente para darle un efecto corrido en la zona de las ojeras, tal como lo hace Regina George en la nueva entrega de Chicas pesadas.

La mascara para pestañas es opcional, aunque te hará lucir muy fetch Getty images

Mejillas y nariz

Para esta zona te sugerimos utilizar un tono rosado ligeramente más oscuro ya que se debe ver tal cual como cuando acabas de llorar.

Si estás muy convencida de este tremendo makeUp beauty -que no es para cualquiera- puedes agregar otros detalles más realistas como un poco de brillo con el glitter líquido en el arco de cupido (la hendidura que baja de la nariz al labio superior), en las mejillas y en la punta de la nariz.