5 Cuidados que debes tener si te teñiste el cabello de negro

Quizá estás pensando en teñir tu cabello de color negro, pero tienes miedo que el color dure muy poco, ¡aquí traemos para ti varios tips para cuidarlo!

Si estás intentando decidir el color del tinte que vas a usar, el negro es una gran opción, pues seguramente con este tono dejarás a todos con la boca abierta ya que tiene el poder de endurecer tus facciones y hacerte lucir más sexy. Probablemente el único motivo por el que no lo has hecho, es porque temes no encontrar la manera indicada de cuidar tu cabello, ¡calma! Continúa leyendo para conocer varios consejos.

Tips para cuidar el tinte negro

No es necesario lavar diariamente

Los expertos recomiendan que, si buscas tener un cabello sano, no debes lavarlo diariamente porque no permites que los nutrientes lleguen hasta las puntas. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es utilizar un shampoo en seco para que tu cuero cabelludo no guarde malos olores.

No es necesario lavar diariamente Foto: Getty Images

Utiliza aceites para nutrir

Antes de dormir, intenta aplicarte aceites naturales como, por ejemplo, aceite de coco, aguacate o argán para que durante la noche, tu pelo tenga la oportunidad de absorber todos los nutrientes necesarios para brillar, en cuanto lo intentes, te volverás adicta a la textura que se queda en tus fibras capilares.

Utiliza aceites para nutrir Foto: Getty Images

Usa el shampoo adecuado

Lo más recomendable es que uses un shampoo post coloración que tenga los ingredientes indicados para ti; debes fijarte bien que no contenga ningún tipo de sulfato, porque esta sustancia puede dañar tu cabello negro.

Usa el shampoo adecuado Foto: Getty Images

El protector de calor debe ser tu mejor amigo

Muchas mujeres que se tiñen el cabello de color negro, deciden peinarse con aparatos que emiten calor para lucir más bellas; sin embargo, hay veces que cometen el error de omitir el protector térmico, ¡grave error!

El protector de calor debe ser tu mejor amigo Foto: Getty Images

Intenta colocarte mascarillas

Por lo menos, dos veces por semana, intenta aplicarte mascarillas que te ayuden a nutrir tu cabello; cada que te aplicas un tiente, necesitas estar retocándolo durante periodos cortos de tiempo, esta acción a la larga, debilita tus fibras capitales. ¡No permitas que esto pase, recuerda que siempre es mejor prevenir que lamentar!

Tips para cuidar tu cabello teñido de negro Foto: Getty Images

Ahora ya no tienes más pretextos, ¡corre a teñir tu cabello de color negro!; seguramente te vas a volver adicta a este tono.