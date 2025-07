Los lip combos que elevarán tu rutina de maquillaje

Aunque es una técnica que existe desde hace un tiempo, el auge de los lip combos sin duda ha estado más presente en el último par de años. Gracias a plataformas como TikTok o Instagram, las celebridades o influencers han compartido las mezclas de sus productos favoritos. Ya sea para simular más volumen o darle un poco de textura, estos son ideales para cualquier ocasión ya que dependiendo del delineador, gloss o labial que apliques, puedes lograr una combinación acorde a tu estilo.

¿Cómo replicarlos a tu manera?

1. Si lo que buscas es algo más grunge, oscuro y con profundidad este será el combo ideal. Puedes utilizar un delineador de la colección Lipglazer glossy liner de M.A.C, especialmente el tono Root for me! para darle un toque más frío. Después puedes añadir el M.A.Cximal Silky Matte lipstick en el tono Go Retro, esto le dará un poco de luz a los labios pero sin utilizar colores vibrantes. Para finalizar el look agrega el Squirt Plumping Gloss Stick en el tono Simulation. Al combinar distintos acabados y tonalidades se logra un efecto dimensional en el que los labios se ven más jugosos.

2. A veces no estamos acostumbradas a usar maquillaje tan cargado por lo que optar por tonos un poco más rosados o nude es mejor para el día a día. Si este es tu caso, utiliza el Crayon Lévres de Chanel en el tono Rose Naturel para remarcar el contorno sin que se note mucho. Finalmente agrega el e.l.f Glow Reviver Lip Oil en el tono Rose Envy. Esto hará que los labios se vean naturales pero con brillo y una apariencia más detallada.

3. Para un look vibrante en tonalidades llamativas también inicia con el Lipglazer glossy liner de M.A.C pero esta vez en el tono Ribbon. Es un rojo más cereza, un poco quemado que ayudará a incrementar el grosor así como darle vitalidad a los labios. Luego agrega el labial Fabulous Kiss Matte de Carolina Herrera en el tono Polka Red, es importante concentrarlo más en el centro para difuminarlo con el contorno previamente aplicado con el delineador. Lo puedes dejar en la versión matificada pero si te encanta el toque glossy, finaliza con el Dior Addict Lip Glow Butter en el tono Black Cherry para dejar un acabado brillante.

M.A.C|Dior|Carolina Herrera

¿Por qué son un paso inolvidable en la rutina de maquillaje?

Así como las cejas son el marco de nuestro rostro, los labios también son un statement en nuestros looks dependiendo de lo que utilicemos. Además de la versatilidad que hay en cuanto a tonos, fórmulas, ingredientes y acabados, los lip combos pueden robarse miradas en aquellos días donde no queremos agregar muchos productos en el resto de la cara. Son una gran manera de vernos arregladas con solo un labial, delineador o gloss según la vibra que busquemos.